Ramón Bufí y el rock hecho en Ibiza

Como buen aficionado a la música en vivo que se produce en Ibiza, uno de los momentos más emotivos que recuerdo haber vivido tuvo lugar el 28 de mayo de 2022, en Can Jordi Blues Station. Aquel día, Ramón Bufí, uno de los músicos históricos de la isla y un auténtico personaje, celebraba sus cincuenta años sobre los escenarios, con un concierto en el que estuvo acompañado por múltiples artistas del pasado y también por el grupo Aykya, con el que seguía actuando a menudo.

Ramón era percusionista y cantante, y con dicha banda, en la que también estaban su hermana Marga, Manolo Díaz y David Keiper, lo mismo te hacía una versión de Ketama o de Kiko Veneno, que se atrevía con un clásico de The Police o de Fleetwood Mac. Aquel día, sin embargo, Ramón quiso comenzar sólo en el escenario. Se sentó en un taburete, sobre el asfalto, y con una guitarra española entre las manos y la voz temblorosa, anunció que, a pesar de que aquel no era su instrumento, iba a usarlo para arrancar el recital dando gracias “a quien me parió”.

Rasgando las cuerdas con unos sencillos acordes, Ramón se puso a tocar ‘Es Vell de casa’, un precioso tema que su hermano Xico, ya fallecido, había compuesto hacía años en honor a su padre. Enseguida se sumó Marga para ayudarle con los coros y aportar color con la percusión. El barullo habitual del inicio de los conciertos quedó silenciado en un santiamén, al dejar al público sobrecogido por la hondura del sentimiento y la autenticidad que desprendían las estrofas de aquella canción, más próxima al folk de Uc o de Aires Formenterencs, que al rock and roll al que el músico nos tenía acostumbrados.

Desconozco si Ramón ya sabía que estaba enfermo o algo intuía, pero en una entrevista que le hice con motivo de aquel concierto me dijo: “Seguiré tocando hasta que reviente”. El cáncer se lo llevó año y medio más tarde, en noviembre de 2023, dejando atrás una legión de amigos. Buena parte de ellos participaron el sábado en el Festival Rock d’en Bossa, organizado por José María Ramón para rendirle homenaje. Actuaron una decena de bandas y ni siquiera la fina lluvia que cayó durante la mañana deslució el evento, que acabó de madrugada y con la plaza del campito llena.

Ramón comenzó a foguearse como artista cuando no era más que un adolescente y ya hacía la temporada turística en los hoteles. A lo largo de su vida militó y fundó bandas de flamenco, samba, jazz, blues, rock… Fue un músico completísimo que, además, representaba a toda una generación de artistas: aquellos que abonaron el páramo cultural que entonces era Ibiza, permitiendo que las generaciones que vinimos después pudiésemos disfrutar con su música, dando origen a otras bandas que crecieron siguiendo su ejemplo. El homenaje, por tanto, era de justicia.

Precisamente a Ramón Bufí está dedicado también uno de los más de 130 extensos y detallados artículos que el periodista Pep Ribas, Hereva, haciendo un trabajo monumental, ha incluido en el libro ‘Retro, memoria de la música moderna en Ibiza y Formentera (1950-2020)’, que ya se encuentra en las librerías desde la semana pasada. En sus páginas, al igual que hacen otros músicos históricos de la isla, Ramón narra su evolución como artista y un sinfín de anécdotas que todo aficionado disfrutará leyendo. El libro, al igual que el merecido tributo de Platja d’en Bossa, constituye una noticia fabulosa porque rescata esa parte de la historia ibicenca de la que hasta ahora prácticamente nadie se había ocupado.

Y hay una tercera novedad de calado. El Ayuntamiento de Sant Josep recupera para las fiestas patronales de este año el mítico Sant Pepe Rock, que es el primer festival en serio que se organizó en la isla. La primera edición tuvo lugar en 1985 con diez grupos locales, pero al año siguiente ya vinieron Los Rebeldes y después llegaron otros grupos como Loquillo y Los Trogloditas, Radio Futura, Duncan Dhu, Ilegales… Que vuelva el Sant Pepe constituye una valiosa oportunidad para disfrutar de bandas a las que normalmente no tenemos acceso en la isla –en este caso Mägo de Oz y Sôber–, pero también nos retrotrae a una época en la que aquel evento que comenzó a organizar Miquel Prats, Botja, con el apoyo de todo el pueblo, era el mayor acontecimiento anual que vivíamos los jóvenes de la época.

Con el tiempo llegó la electrónica y las discotecas, y la música en vivo de las bandas de rock dejó de estar de moda, quedando relegada a ser una propuesta residual. Hoy, sin embargo, el rock vuelve a estar más vivo que nunca en la isla. Las noticias que se van produciendo así lo manifiestan.