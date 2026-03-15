Ibiza, una movilidad del futuro que se escribe en presente

La movilidad es, seguramente, uno de los termómetros más honestos del orden de una ciudad: cuando funciona, se nota; cuando falla, condiciona la vida diaria de miles de personas. Ibiza lo sabe bien. Aquí aparcar no es un detalle menor, sino una de esas dificultades que, acumuladas día tras día y acrecentada en los meses de temporada turística, acaban marcando el ánimo de los vecinos, la actividad de los comercios y hasta la relación de la ciudad con quienes nos visitan.

Gobernar es tomar decisiones e impulsar proyectos que solucionen problemas y mejoren la vida de las personas. Decisiones que se traducen a veces en molestias puntuales, en obras, pero también en orden, en seguridad y en resultados visibles que mejoran nuestro día a día. Y eso es exactamente lo que el Ayuntamiento de Ibiza sigue haciendo paso a paso mientras transforma la ciudad hacia el futuro.

Este próximo lunes 16 de marzo empezamos los trabajos de mejora en varios aparcamientos disuasorios de la ciudad. No hablamos de parches: hablamos de actuaciones para ampliar y ordenar plazas, dotarlos de plazas accesibles, mejorar la pavimentación, reforzar la seguridad y aumentar la iluminación. Son espacios que, durante años, han funcionado como solares improvisados: útiles, sí, pero lejos del estándar que merece una capital como la nuestra. Ahora los vamos a transformar en infraestructuras urbanas dignas, prácticas y seguras, y de paso esto supondrá un notable aumento de las plazas disponibles, ofreciendo una vez más soluciones reales a los vecinos para aparcar gratis a apenas 10 minutos caminando del centro de nuestra ciudad.

Estas actuaciones, que supondrán una inversión de 1,2 millones de euros, permitirán intervenir en diez aparcamientos de distintos barrios y puntos estratégicos de la ciudad, desde Mare Nostrum a ses Figueretes, pasando por ejes como la avenida Sant Jordi o la avenida 8 d’Agost, además de Cas Dominguets de Dalt.

¿Para qué? Para ampliar plazas y para aportar más soluciones a la movilidad, estas totalmente gratuitas. Para que, una a una, estas acciones complementarias hagan que el sistema empiece a funcionar de verdad: aparcamientos disuasorios bien acondicionados que ordenen el estacionamiento, reduzcan vueltas innecesarias, aporten tranquilidad a los residentes y quiten presión al centro. Una ciudad moderna no se construye solo con ideas; se construye con soluciones que se pisan, que se usan y que se hacen realidad más allá de discursos.

Y esta misma lógica —la de resolver, no la de prometer— es la que guía el gran proyecto de aparcamiento del bulevar Abel Matutes que presentamos hace unos días. Un aparcamiento que ofrecerá 749 plazas (485 subterráneas y 264 en superficie), con plazas reservadas y tarifas especiales para residentes mediante cuota mensual y otras en rotación, a unos minutos a pie del corazón de la ciudad.

Este proyecto incorpora además una pieza clave: la conectividad. Contará con un ramal de entrada y salida directa desde la E-10, para evitar que muchos vehículos tengan que atravesar el interior del casco urbano. Menos tráfico innecesario en los barrios, más fluidez, y una movilidad más racional.

También es importante explicar algo que a veces se simplifica interesadamente: el modelo de ejecución. Este aparcamiento se plantea mediante concesión de obra pública: la empresa adjudicataria asume la inversión estimada (26 millones de euros) a cambio de explotar el servicio durante un periodo, y al final vuelve a ser íntegramente municipal. Es decir, no nos cuesta ni un solo euro a los vecinos. Es una fórmula que permite hacer realidad una infraestructura de gran escala sin comprometer el presupuesto municipal para otras necesidades prioritarias. No se hipoteca nada, no se regala nada. En este asunto de la movilidad se pueden tomar tres posturas: no hacer nada, hacerlo pagándolo entre todos con nuestros impuestos, o mediante una fórmula como esta, en la que sólo pagarán sus usuarios, y si son residentes con unas condiciones ventajosas respecto al resto.

En el debate público siempre habrá quien prefiera quedarse en el “no”: no a esto, no a aquello, no aquí, no ahora. Y habrá quien quiera volver al tiempo de los dibujos, los renders y las promesas que se anunciaban con grandilocuencia pero no llegaban a ejecutarse nunca. Al modelo de ciudad fracasado y que nunca fueron capaces de llevar a cabo. Ibiza ya decidió pasar página de esa etapa, y ahora mira al futuro con ilusión y soluciones.

Nosotros hemos elegido un camino claro: el de afrontar los problemas tal y como son, y construir una ciudad del futuro desde lo tangible. No haremos carriles bici sin conectar ni peatonalizaremos sin antes dar soluciones a los vehículos. Desde el metro cuadrado que se ordena, la luz que se enciende, la seguridad que se refuerza, el acceso que se planifica, la plaza que se crea. Y desde una idea clara: la movilidad no es solo circulación; es calidad de vida, convivencia y una ciudad que funciona también en temporada alta.

Ibiza tiene que ser una ciudad capaz de acoger sin colapsar; de avanzar sin perder su esencia; de evolucionar con criterio y pensando primero en los vecinos. Con los aparcamientos disuasorios que mejoramos desde este lunes y con el proyecto estratégico del bulevar Abel Matutes, damos pasos concretos en esa dirección.

Queda trabajo, por supuesto. Y estas acciones no serán las únicas. Pero lo importante es que ese trabajo ya no está en un render: está en marcha. Y eso, en una ciudad que durante demasiado tiempo vio cómo se le escapaban oportunidades, es el cambio más relevante.