Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Retos vivienda IbizaCrucerosPlanes fin de semanaAparcamientos en Ibiza
instagramlinkedin

Opinión | Tribuna

Pedro de Silva

Pedro de Silva

Si yo fuera

Si yo fuera Abascal haría justo lo que está haciendo. ¿Para qué subir al tranvía del sistema (con responsabilidades y revisores que no te pasan una) mientras la calle te crece poco a poco alrededor, con más razón aún si aspiras a sacarlo de la vía para cambiarlo por un caudillaje autocrático de tipo trumpiano? Si yo fuera Feijóo empezaría a engrasarme la cintura, para doblar, e incluso una rodilla si hace falta, para pedir la mano a los nacionalismos (como hace 30 años hizo Aznar) y así completar aforo en una mayoría de gobierno, abriendo una partida que restablezca el único espectro de centro-derecha posible hoy por hoy en España. Si yo fuera Sánchez convocaría elecciones generales antes de que, acabada la guerra y disueltos sus humos, la gente, que últimamente hace vida en tiempo real en un mundo sin memoria (por eso pasa lo que pasa), se olvide de que la hubo y de sus muertos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Siete fontaneros en Ibiza, cuatro meses sin cobrar y cuando denuncian, despedidos: '¿Cómo va a pagar un abogado un trabajador que lleva cuatro meses sin cobrar?
  2. Ya es oficial: la mítica fiesta 'Children of the 80's' se celebrará en esta discoteca de Ibiza con un nuevo nombre
  3. El gran solar vacío donde construir hasta 220 viviendas: 'Es un lujo que Ibiza no se puede permitir
  4. Ibiza, la primera ciudad en Europa en lanzar un servicio 'pionero' para facilitar la gestión de cobros domiciliados
  5. Una nueva etapa para la movilidad en Ibiza
  6. Pep Ribas 'Hereva', periodista: 'En época de Franco llegaban a clausurar nueve bares en una noche en el puerto de Ibiza
  7. Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera
  8. Desafío extremo de alpinistas de Ibiza para ascender el volcán más alto del planeta: «Estábamos asfixiados, mareados y pensábamos que no íbamos a llegar»

Chloé Zhao desafía la brecha de género de Hollywood: ninguna mujer ha ganado dos veces el Oscar a mejor dirección

Chloé Zhao desafía la brecha de género de Hollywood: ninguna mujer ha ganado dos veces el Oscar a mejor dirección

Aprender a jugar… y a respetar

Cuerpo: “Estamos mirando la fijación de precios de la gasolina y el gasóil uno a uno”

Presidentes y aduladores

Cuando el padre ya no paga: «¿Me encadeno a los juzgados?»

Cuando el padre ya no paga: «¿Me encadeno a los juzgados?»

Evita la cárcel tras una agresión sexual en una discoteca de Sant Josep

Evita la cárcel tras una agresión sexual en una discoteca de Sant Josep

La lluvia no puede con los músicos en el homenaje a Ramón Bufí

La lluvia no puede con los músicos en el homenaje a Ramón Bufí

Raquel Sánchez Jiménez, presidenta de Paradores de España: «El Parador se va a vender solo»

Raquel Sánchez Jiménez, presidenta de Paradores de España: «El Parador se va a vender solo»
Tracking Pixel Contents