Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fiestas ilegales en IbizaMorir sin nombreEmpresarios de IbizaSemana Santa en Ibiza
instagramlinkedin

Opinión | Para empezar

Verónica Carmona

Verónica Carmona

Portadista y redactora

Escuela de padres

He vuelto a la escuela. A la escuela de familias. Un espacio donde compartir todo lo que ocurre en el día a día con la crianza de los hijos. A priori puede sonar poco apasionante, pero la realidad es muy distinta. Lo es, y mucho. En mi primera clase conocí a mis compañeras. Solo mujeres. Parece que la crianza sigue recayendo, al menos en parte, en el mismo género, o al menos el interés por reflexionar sobre la materia.

Escuchar a otras madres contar experiencias tan parecidas a las tuyas resulta reconfortante. Te hace sentir que no estás sola, que esos seres tan adorables también saben tocar todos los botones, como dice mi amiga Sia: la ira, la tristeza, la alegría, el miedo y, por supuesto, el amor. No todas esas emociones están bien vistas. A mí, de niña, no me dejaban llorar. Ahora, cuando asoma una lágrima, ya no hay quien la detenga. Pero sigue produciéndome vergüenza. Me hace sentir extremadamente vulnerable. Los hijos, a veces, nos hacen perder los papeles. Pensamos que nos desafían constantemente. En realidad, nos piden todo el tiempo que les marquemos límites. Pero ¿qué ocurre cuando tú mismo, en tu día a día, no eres capaz de ponerlos en tus relaciones adultas? En la crianza predicamos con el ejemplo. No sirve decirle a un niño que no puede ver pantallas si el televisor está encendido todo el día o si vivimos pegados al móvil. Puede parecer obvio, pero a veces necesitas que alguien de fuera te lo recuerde. Los de fuera tienen una mirada más objetiva y sus verdades duelen menos. Casi todas las que acudimos a la escuela de familias coincidimos en algo: los berrinches de nuestros hijos son uno de los mayores retos. Algunas madres pecan de excesivamente tolerantes; a otras se les escapa la fuerza por la boca en forma de gritos, con la inevitable carga de culpa después. La maestra de estas clases lo dice con claridad: los niños que tienen la mala suerte de crecer con padres que no se ocupan de ellos o que se desentienden, no se salvarán cuando la vida les ponga delante sus primeras adversidades.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Siete fontaneros en Ibiza, cuatro meses sin cobrar y cuando denuncian, despedidos: '¿Cómo va a pagar un abogado un trabajador que lleva cuatro meses sin cobrar?
  2. Ibiza, la primera ciudad en Europa en lanzar un servicio 'pionero' para facilitar la gestión de cobros domiciliados
  3. Este colegio de Ibiza entra en la lista de los 100 mejores de España
  4. Encuentran muerta a una mujer de 72 años en su piso de Sant Antoni
  5. Ya se conoce el veredicto: esta es la mejor hamburguesa de Ibiza según el VI Campeonato de España de Hamburguesas
  6. Inquietud por las obras en el casco histórico de Ibiza a menos de un mes para Semana Santa
  7. Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera
  8. Dos cazas sobrevuelan Formentera a baja altitud

Escuela de padres

Un capricho para los sentidos en este restaurante-oleoteca de Ibiza

Un capricho para los sentidos en este restaurante-oleoteca de Ibiza

Vuelve un clásico de la cocina marinera en Ibiza

Vuelve un clásico de la cocina marinera en Ibiza

Monkey Ibiza dará la bienvenida a la temporada el próximo 17 de abril

Monkey Ibiza dará la bienvenida a la temporada el próximo 17 de abril

Construir más y recuperar pisos vacíos: los retos de la vivienda en Ibiza

Construir más y recuperar pisos vacíos: los retos de la vivienda en Ibiza

Llama la atención: que cada vez se complique más el trámite para que Formentera tenga un senador

Llama la atención: que cada vez se complique más el trámite para que Formentera tenga un senador

Mil viviendas públicas para hacer de ‘Eivissa, una ciutat per viure-hi’

Mil viviendas públicas para hacer de ‘Eivissa, una ciutat per viure-hi’

Los servicios mínimos de la huelga de médicos en Ibiza y Formentera serán como en un día festivo

Los servicios mínimos de la huelga de médicos en Ibiza y Formentera serán como en un día festivo
Tracking Pixel Contents