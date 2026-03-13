Opinión
Sobre la guerra
Fa uns dies vaig llegir en aquest diari una notícia sobre la fira de Berlin on s’explicava que alguns touroperadors estimaven que Ibiza i Formentera “es podien beneficiar” si s’allargaven els bombardejos de la guerra de l’Iran. En llegir que la guerra genera incertesa i volatilitat als mercats, però podria anar bé per a les reserves de l’estiu que ve, vaig pensar en una història que ens explicava el meu güelo: quan era petit coneixia el fill del fuster que feia els taüts, un al·lot, preocupat per l’economia familiar, que deia als amics “jo no vull que es mori ningú, però mon pare ha de fer sous”. En aquesta línia anava ahir mateix un portaveu del Kremlin quan valorava els beneficis per a l’economia russa de la pujada dels preus del petroli i el gas natural i el tancament de l’estret d’Ormuz. El Kremlin viu la situació com un escenari ideal, amb un augment important de la demanda del seu petroli i el seu gas natural.
Aquests dies és difícil pensar en altres coses que en la guerra. La guerra té moltes derivades, però des del punt de vista econòmic el conflicte suposa un xoc d’oferta de llibre. El tancament de l’estret d’Ormuz afecta al 20% del petroli i el gas natural del món. Una cinquena part de l’oferta mundial és una quantitat notable que afecta als preus i es trasllada a la resta de l’economia: caiguda del PIB, destrucció de llocs de treball i augment de la inflació. La guerra la fan uns, però la paguen tots. La clau està en la magnitud del soc i això depèn de la durada del conflicte. No és el mateix una guerra curta que llarga. Hores d’ara fa de mal dir en quin escenari estam.
Vaig escoltar una vegada Tomàs Alcoverro, el corresponsal durant dècades de La Vanguardia a Beirut que si algú diu que entén la dinàmica d’Orient Mitjà es que li han explicat malament. Ara sembla clar que Israel sap el que vol en aquesta guerra, però no està clar que ho sàpiga Trump. Hi ha qui argumenta que estam en una situació que els estudiosos de les relacions internacionals diuen “la cua que mou el ca” i Netanyahu ha aconseguit que la superpotència americana el segueixi en la guerra. Pot ser, recordem que Trump va arribar amb la promesa de tornar a casa i replegar-se de les guerres a la resta del món. De fet, abans de Trump, les guerres de l’Iraq i l’Afganistan ja varen ser bastant desastroses. Destruir és relativament senzill si un té la piconadora bèl·lica prou grossa (vegi’s Gaza), però això no assegura que del que queda sota les runes en surti quelcom de positiu.
És un bon moment per recordar que la guerra de l’Iraq el 2003 es va muntar a partir d’una mentida (una “mentida de destrucció massiva”) i que Espanya, amb Aznar, va formar part de la coalició mentidera amb Bush fill i Blair, l’infame trio de les Açores. Aquest desastre estratègic de les guerres dels últims 20 anys a l’Iraq, a l’Afganistan o a Líbia recorden un fet: Només un 4% de les dictadures cauen i es transformen en democràcies per intervencions armades estrangeres. La resta evolucionen a altres formes d’autoritarisme o a estats fallits on la dictadura d’un Saddam Hussein o un Gaddafi dona peu a l’enfrontament entre una multitud de grups, milícies i estats islàmics diversos, que continuen el terror per altres mitjans. Terror difús en lloc de terror concentrat.
L’Iran és un règim abominable, però, no ens enganyem, no l’estan bombardejant perquè persegueixi les dones o els opositors. No consta que hi hagi plans de democratització del país —el tema del fill del Sha sembla una broma. I en canvi, la intervenció d’Israel i els Estats Units a l’Iran permet a la resta del món treure conclusions de la situació. Ensenya a la Xina el camí i la manera per si mai es vol fer amb Taiwan. I confirma a Putin que a Ucraïna està alineat amb les maneres de Trump i Netanyahu. I a Corea del Nord que va fer bé de dotar-se de la bomba atòmica.
Trump va arribar amb el lema de fer Amèrica millor i abandonar els conflictes a la resta del món per centrar-se a casa. Però ja s’ha vist amb només un any que no era així. Trump ha trencat amb la tradició d’una hegemonia basada en un sistema d’aliances i amics i va a la seva, mirant de cobrar per cada servei o suposat favor. La nova hegemonia americana és transaccional i depredadora. Trump s’ha barallat amb tothom, començant pels seus veïns i socis del Canadà i Mèxic. A part d’aquests dos, la llista de menystinguts o insultats per Trump és llarga: França, el Regne Unit, Colòmbia, Brasil, Dinamarca (Groenlàndia), Noruega (que diu que li va negar el Premi Nobel de la pau), Espanya, etc. No ha faltat en canvi ni a Putin, ni a Netanyahu, ni a Kim Jon-un. A tots aquests els admira o els enveja perquè els veu forts.
En fi, el món està en aigües desconegudes i no sabem cap on va. Fa prop de 2.500 anys, quan va caure la Lliga de Delos, perquè Atenes va passar d’imperi benevolent a imperi transaccional i depredador, Tucídides va escriure que el major enemic d’una democràcia poderosa no és l’enemic extern, sinó la pèrdua de la virtut cívica i la unitat interna.
