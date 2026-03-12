La Tercera Guerra Mundial

En la casa de apuestas americana Metaculus (sic) se podía jugar hace unos días a prever el resultado del partido de fútbol entre el Espanyol y el Oviedo. No puedo imaginar a quién podía interesar un partido como este, salvo a las aficiones de ambos equipos, pero ya sabemos que las apuestas no se basan en la pasión y los colores, sino en el cálculo de posibilidades y, un poco, en la irracionalidad del azar. En las casas de apuestas convencionales, allí donde los deportes son el centro del negocio, acaba importando poco que seas del Espanyol o del Oviedo, de los Knicks o de los Clippers, o que seas del Arsenal, que es el favorito para ganar la Premier. Lo que cuenta es acertar y, a estas alturas, hay muchas variantes: desde jugarte el dinero a ver quién mete un gol de córner, quién encesta más triples o qué diferencia de goles habrá en el descanso. Hasta aquí, nada nuevo. También es sabido que las apuestas que se hacen en Inglaterra, uno de los países más acostumbrados a este tipo de diversión, admiten múltiples variantes, relacionadas con la sucesión en la casa real, con matrimonios de famosos a punto de saltar por los aires, con las películas que ganarán un Óscar o con los resultados de las elecciones municipales. Todo vale, mientras se trate de prever (¡y adivinar!) el futuro.

Pero Metaculus va más allá. Como su competidora, una aplicación llamada Polymarket: se dedican a jugar, sin tapujos, con la vida de las personas. Ya no son las tradicionales casas de apuestas, sino que funcionan como “mercados de predicción” que especulan en base a inversiones en criptomonedas y que “juegan” a prever, por ejemplo, cuándo empieza una guerra o cuándo habrá un alto el fuego. Una de las últimas polémicas es la cantidad enorme de dólares que ganaron seis personas que “adivinaron” el día en que Estados Unidos e Israel empezarían los bombardeos sobre Irán. Parece que disponían de información privilegiada y por eso se está investigando. Pero lo que me importa no es esto, sino la auténtica falta de criterios éticos a la hora de admitir y promocionar apuestas que acaban siendo porcentajes y, pues, probabilidades reales de que ocurran las cosas que están pasando. En un ejercicio sofisticado de cinismo, Polymarket lo justifica diciendo que «la promesa de los mercados de predicción es aprovechar la sabiduría popular para crear pronósticos precisos e imparciales sobre los eventos más importantes para la sociedad, especialmente en momentos tan angustiosos como los que vivimos».

Puedes invertir sobre si Zelenski llevará corbata o no en su próxima reunión con Putin (y cuándo será), puedes prever cuándo valdrá el barril de petróleo a finales de marzo, o cuándo se producirá la invasión terrestre en Irán, o hasta cuándo aguantará el actual régimen iraní en el poder. Ah, y también puedes entrar para jugarte las criptomonedas contestando a la pregunta: “¿Habrá una Tercera Guerra Mundial antes de 2050?”. Ciertamente, el margen de tiempo es muy generoso, pero ya existe un 25% de usuarios que piensa (y apuesta) que sí.