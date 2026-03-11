El turismo toma el castillo

Es la constatación de una realidad. El turismo, con el flamante Parador, ha conquistado el castillo, una estructura que, aunque en su fisonomía actual no tiene la antigüedad de los restos fenicios, árabes, romanos, vándalos y bizantinos que acoge (se construyó en el siglo XVIII), simboliza de alguna manera esa parte de la isla que todavía tiene un nexo de unión, aunque sea sentimental, con las tradiciones, con la esencia que lugares como Ibiza van perdiendo de manera inexorable ante el imparable avance de la globalización.

El turismo es el gran motor de la economía de las islas, quién no sabe esto desde hace décadas. Y ha dejado hasta ahora prosperidad y desarrollo, modernidad y universalidad a una isla que durante siglos ha estado en el lado más discreto de la Historia. Ibiza, con esta grafía, es conocida en todo el mundo y eso ha sido posible gracias al turismo. Pero este desarrollo de los acontecimientos desde mediados del siglo pasado también tiene zonas oscuras.

Recuerdo cuando hace ya bastantes años escuché por primera vez a un político (da igual quién o de qué color) decir que éramos afortunados porque teníamos una industria que no contaminaba, que no dejaba apenas huella en el entorno (bueno, esa percepción del ecologismo llegó más tarde, desgraciadamente).

El turismo era, por lo tanto, una bendición. Llevaban razón, pero no en todo el discurso. Sobre todo en lo referente a la masificación tanto urbanística, que sacrifica naturaleza, como social, que tensiona al máximo los recursos básicos porque no se ha invertido lo suficiente en ellos.

El Parador sufre la mismas miserias que la isla a la que ha defendido tanto tiempo. Como ejemplo, que deba destinar un tercio de sus habitaciones a los empleados porque la falta de vivienda así lo exige. Como el resto de los hoteles de la isla, debe sacrificar parte de sus beneficios para poder abrir. Este mes ha culminado un proceso arquitectónico que se arrastraba desde hacía casi una década. Y el turismo ha tomado el Parador. Dios salve al turismo.