Decíamos ayer

La tan manida frase que se atribuye a fray Luis de León allá por el siglo XVI en la Universidad de Salamanca, después de haber sufrido los “rigores” de la Inquisición (cinco años preso por cuestiones de fe) nos viene a cuento para hablar de lo que insinuamos el pasado miércoles en esta misma sección al analizar el discurso institucional de Óscar Portas donde, entre otras muchas cosas, se mencionaba la influencia de la inmigración (circunscrita a las pateras y los “menas”) en un sistema de convivencia ciudadana como el nuestro donde nada extraño puede esconderse, sino que emerge con fuerza cada alteración del “orden constituido” (vamos, los usos y costumbres de esta sociedad). Aunque pueda calificarse de nimiedad o suceso menor (casi sin importancia en los baremos de otras comunidades), aquí cualquier hecho aislado o simplemente un desencuentro verbal entre jóvenes tiene una trascendencia mucho mayor que en lugares donde se diluye entre los miles de habitantes. Lo digo porque, tras hablar con unos y con otros, leer la información de Pilar Martínez sobre las declaraciones de un sindicato de la Guardia Civil (denunciando la precariedad de medios humanos). De constatar que en ese enfrentamiento (que en su día relataron los medios de comunicación locales de esta isla) solo un miembro de la Benemérita hizo acto de presencia. Asegurarme de que los relatos de algún participante eran rigurosamente ciertos y coincidían con los de testigos presenciales. La situación no debería escaparse de las manos, especialmente cuando se avecina el plato fuerte de la temporada con miles de visitantes pululando por nuestras playas y núcleos urbanos. Supongo (aunque es mucho suponer) que en el momento de aceptar la competencia sobre los “menas” por parte del Consell. Nadie duda de la voluntad, y a mi modo de entender obligatoriedad, de atender los problemas de supervivencia de estas personas que llegan por la vía del riesgo de sus propias vidas. La situación numérica de los acogidos era mucho menor. Incluso puede decirse que por aquel entonces la presión migratoria en Formentera era mínima (las mafias existían, pero en las costas de Mauritania y Senegal), lo que llevó a ese voluntarismo, que hoy se ha manifestado como un problema. Revertir la norma (considerando la situación) debería estudiarse a conciencia entre las tres administraciones. Porque no es lo mismo un centro de “menas” en localidades donde los altercados puedan diluirse que aquí donde el altavoz ciudadano funciona con los decibelios al máximo. Incluso a riesgo de no ser políticamente correcto, tenemos un problema, que debería resolverse, si no queremos que se convierta en crónico.