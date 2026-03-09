Opinión
Bernat joan i marí
Política internacional: delegar-la o no delegar-la
Per definició, la política internacional és cosa dels estats. Encara no han passat tants anys com perquè no puguem recordar que una de les ‘estructures d’estat’ que va posar més nerviosos els dirigents espanyols, abans del Primer d’Octubre de 2017, va ser el Diplocat (és a dir, la Diplomàcia catalana). Perquè, per primera vegada des de l’inici de la Renaixença, els catalans s’implicaven, a cara descoberta, en la política internacional. Perquè volien implicar-s’hi. Perquè tractaven directament amb dirigents d’altres llocs del món sense que cap ambaixador espanyol s’assegués al seu costat.
No és que abans no s’haguessin fet temptatives en aquest sentit, però havien estat curtes i, generalment, no reeixides. Certament, els intents de marcar política internacional es varen anar succeint des de la desfeta de la Guerra de Successió, però es temperaren durant el segle XIX i varen ser només anecdòtics al llarg del segle XX. Ho va intentar (una mica) Francesc Macià, i s’ho treballaren, després de la guerra del 36, persones com el doctor Trueta o com Pau Casals. Amb èxits puntuals, però sense una estratègia coordinada que pogués reeixir. (Tampoc el terreny internacional no estava per donar cap facilitat a la Nació Catalana).
Durant els darrers 150 anys, la classe política catalana ha treballat, sobretot, per reformar Espanya. En quina mesura pugui haver reeixit ja forma part de l’opinió de cada persona que llegeixi aquest paper. Però, certament, l’esforç màxim ha estat encaminat en aquesta direcció. El catalanisme ha lluitat molt més per una reforma d’Espanya que no per la llibertat política de Catalunya (entengui’s, si es vol, Països Catalans). El general Prim va intentar aconseguir un estat federal que potser hauria fet el projecte espanyol viable. Però no se’n va sortir. La Lliga va posar tot el seu esforç a aconsguir que Espanya fos una democràcia parlamentària més o menys viable (amb una certa autonomia política per a Catalunya, però sense fer cap tipus de trencadissa). Esquerra Republicana de Catalunya, durant la II República, va treballar per intentar aconseguir un encaix viable entre catalans i espanyols, que pogués durar i tengués un mínim de justícia en el seu plantejament. Tampoc no se’n va sortir. I el pujolisme -tan denostat a Espanya- ha fornit a l’Estat espanyol de les dosis de cultura democràtica mínimes per poder passar a formar part de la Unió Europea. Cosa que, tot siga dit de passada, des de les Espanyes mai no li han agraït.
L’últim intent d’encaix viable el va fer Pasqual Maragall, amb el resultat conegut per tothom. D’aquí en sortí la clucada d’ull del procés (2010-2017), en què una majoria social dels catalans del Principat va optar obertament per plantejar la independència del país. I aquí, necessàriament, es va haver de bastir si més no el projecte d’una diplomàcia catalana, per tal de presentar-se directament al món. Ara, emperò, sembla que retornam a la picada en ferro fred de sempre: intentar reformar Espanya.
Potser hom se n’haurà de sortir, emperò, a partir de les contingències a què ens exposa, ara mateix, la política internacional. En el context d’una Europa desnortada -en part desnortada per mor de la seua posició davant el procés d’autodeterminació de Catalunya, tot sigui dit de passada-, en el context d’una Espanya que veu trontollar les relacions amb els seus principals aliats, el nostre país (Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears) es veurà abocat, per pura necessitat, a construir la seua política internacional pròpia, si no es vol veure engolit en una crisi de grans dimensions.
Amb una OTAN en descomposició, amb una Europa dividida precisament per mor de la seua visió de la política internacional, amb una Amèrica que està fent de l’ús de la força (en tots els camps) la seua divisa, amb un món que ha esdevingut multipolar (però, paradoxalment, molt més perillós que no abans), amb una globalització cada vegada més esmicolada, deixar la nostra política internacional en mans d’una Espanya que no ha aconseguit reformar-se (ni amb el suport ulls clucs del catalanisme polític) és, com a poc, suïcida.
Per comptar amb política internacional pròpia, fins i tot abans de tenir un estat, fa falta mentalitat d’estat. I això és el que avui notam a faltar, de manera clamorosa, en la major part de la nostra classe política. Però, ai las!, s’haurà de fer de la necessitat virtut, si no volem passar-les magres.
