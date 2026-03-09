Opinión
Matías Vallés
A Fernando Ónega,más que un maestro
El periodista recientemente fallecido era casi un seguro de vida en las tertulias en directo por su facilidad para la argumentación
Concha García Campoy quería siempre a su diestra inmediata a Fernando Ónega en ‘Las mañanas de Cuatro’, porque le garantizaba una salida de emergencia ante cualquier sobresalto dentro de una tertulia en riguroso directo. Durante cuatro años, me enfrenté dialécticamente a quien acabé admirando por encima del grado de maestro, porque no forzaba sus argumentos ni distorsionaba las opiniones ajenas, siempre habilitaba una vía de escape. El periodista ahora fallecido estaba flanqueado por los implacables José Ignacio Wert y Carlos Mendo, ayudaba saberse escoltado en la liza por mi madrina María Antonia Iglesias y por Ernesto Ekaizer.
Viajaba semanalmente de Palma a Madrid para disfrutar de una hora de conversación previa al programa con Ónega, que despachaba su agenda cargada de compromisos con un «no tengo miedo a repetirme, sino a contradecirme». Concentraba en su persona un escepticismo radical, que solo vertía fuera de pantalla. Nos veo hoy sentados con las cabezas gachas, junto al confesor Rubalcaba:
-Alfredo, tú eres muy superior a Zapatero.
-Sí, pero él gana elecciones.
-Tú le ganaste las elecciones de 2004, la noche anterior.
-Todavía no me lo han perdonado.
Ónega no presumió jamás de su densa biografía de comadrón de la Transición. No compartía el pánico que sufren hasta los más grandes, a la hora de salir a escena. Combinaba aplomo y nonchalance, fabricaba historia en las circunstancias más extravagantes. En una ocasión tuvo que abandonar los estudios en camilla, víctima de una indisposición, con la entereza de quien hubiera redactado una editorial infalible en esas circunstancias. Lamentamos a posteriori no haber aprovechado la convivencia con los desaparecidos, pero exprimí cada minuto con un personaje esencial, que nunca se ofreció entero. Ahí van las últimas palabras que me dirigió: «Claro que hay un mañana. Si uno se lo propone, siempre lo hay».
Suscríbete para seguir leyendo
- Marlène Mourreau, en Ibiza: «El cine español es una secta cerrada donde siempre trabajan los mismos»
- Detenido en Ibiza un hombre por intentar secuestrar a una menor a la salida de un colegio
- Las aventuras y desventuras de un migrante conquense en la Ibiza de los años 60 y 70: «Nunca se olvida a quien te ayudó cuando no tenías un duro»
- Las lluvias de la borrasca 'Regina' convierten calles de Ibiza en un reguero de aguas fecales
- El Parador abre por fin sus puertas a la sociedad de Ibiza y Formentera
- Arròs de matances de Lina Ferrer paso a paso: la excocinera de Ca na Pepeta revela los secretos de su exitosa receta
- La Aemet activa el aviso amarillo en Ibiza por fuertes precipitaciones y tormentas que persistirán durante la jornada
- Galería: mira todas las imágenes de la jornada de puertas abiertas en el Parador de Ibiza