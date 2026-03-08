Machoesfera: cuando la diana lleva nombre de mujer

Seamos claras de una vez: la misoginia en línea no va de debate político. No es una crítica legítima. No es el libre juego de las ideas en una democracia sana. Lo que está ocurriendo es una ofensiva organizada, coordinada y con objetivos muy precisos para expulsar a las mujeres del espacio público. Y tiene un nombre: violencia machista digital.

Cada vez que una mujer toma la palabra en política, en los medios, en las redes, el reloj que se pone en marcha no es el del debate. Es el del hostigamiento. En cuestión de minutos llegan los insultos sobre su cuerpo, las amenazas veladas o explícitas y las campañas de desprestigio disfrazadas de crítica. No se rebaten sus argumentos. Se cuestiona su derecho a existir en ese espacio. La intención no es convencer: es destruir.

Lo hemos visto recientemente con Sarah Pérez Santaolalla, comunicadora y analista política que en enero de este mismo año denunció por acoso al activista ultraderechista Vito Quiles por perseguirla en taxi desde los estudios de RTVE hasta su domicilio particular. Al día siguiente, alguien vandalizó la tumba de Las Trece Rosas en el Cementerio Civil de La Almudena con pintadas que incluían su nombre y amenazas de muerte.

No es una metáfora. Es una amenaza explícita contra una mujer que tiene la audacia de opinar en voz alta. El propio Consejo de Europa lanzó una alerta por los hechos y exigió que fueran investigados. La propia Sarah lo expresó sin ambages: «Siento auténtico terror». Pero aun así, ella sigue hablando. Porque la alternativa sería que ellos ganaran.

Lo hemos visto con Silvia Intxaurrondo, presentadora de La Hora de la 1, que recibió amenazas del tipo «carne de presidio o cuneta» tras defender en antena la humanidad de los menores migrantes no acompañados. Lo hemos visto con Ana Pardo de Vera, periodista a quien han perseguido físicamente en actos públicos, rodeado con matones, metido un micrófono en la cara con preguntas obscenas y seguido en coche al salir de la Biblioteca Nacional. Lo hemos visto con Ana Bernal-Triviño, periodista especializada en violencias machistas que lleva años viviendo bajo amenaza y que describió su situación con una frase devastadora: «Me sentí muy sola, incluso abandonada por compañeras».

En todos estos casos, el patrón es idéntico: no se ataca lo que dicen, se ataca lo que son. No se rebate el argumento, se busca destruir a la persona, en este caso, a la mujer. Y siempre, siempre, con una dosis de sexualización que no aparece en los ataques a sus compañeros varones. Porque el mensaje de fondo es muy claro: —Esto es lo que te pasa si hablas. Vuelve a tu sitio.

Esa soledad que describe Bernal-Triviño no es accidental. Forma parte de su método. La machoesfera sabe perfectamente lo que hace: aísla, agota, atemoriza. El coste que conlleva hablar se hace insoportable para muchas. Y cuando una mujer decide callarse antes de empezar, el sistema gana sin necesidad de dar un solo golpe visible.

Y no, esto no es un fenómeno espontáneo de cuatro exaltados en internet. Es una estrategia. Lo documentan Reporteros Sin Fronteras, la FAPE, así como decenas de organizaciones internacionales: los ataques a mujeres periodistas y políticas se intensifican cuando hablan de género, de derechos, de democracia. Los insultos son sistemáticamente sexualizados, apuntando al cuerpo y no al argumento. Se trata de campañas coordinadas porque tienen estructura y, en muchos casos, financiación. Además, hasta ahora la impunidad está garantizada porque las plataformas no actúan, los juzgados, con demasiada frecuencia, no protegen y demasiados medios miran hacia otro lado.

El 80% de las adolescentes y jóvenes de entre 16 y 24 años en España ha sufrido acoso en redes sociales, según el Instituto de las Mujeres. Lo que les están enseñando, lo que estamos permitiendo que les expliquen, es que opinar tiene un precio. Que ese precio lo pagan las mujeres y que si no quieren pagarlo, lo mejor es no hablar.

Hoy, 8 de marzo, lo decimos sin ambages desde la Federació Socialista d’Ibiza: Quien acosa a una mujer por opinar no está ejerciendo ningún derecho; está cometiendo un acto de intimidación que ataca a los cimientos de nuestra democracia. Y quien lo tolera, quien mira hacia otro lado, quien equipara a víctimas y verdugos con ese «hay violencia en los dos lados» que tanto se repite últimamente, es también responsable de lo que ocurre.

A las instituciones les exigimos protección real: leyes que sancionen el acoso coordinado en redes, obligaciones efectivas para las plataformas tecnológicas y una respuesta judicial que tome en serio las amenazas de muerte contra mujeres que tienen el atrevimiento de pensar en voz alta.

Y a quienes nos atacan, un aviso: la diana que pintáis con nuestros nombres no nos silenciará, sino que gritaremos aún más. Nos recuerda exactamente por qué tenemos que seguir hablando. La voz de las mujeres será más fuerte que nunca, porque no nos vais a callar.