El 8M, el reto de conseguir la igualdad real

El Día Internacional de la Mujer, que se conmemora hoy, es una fecha de reivindicación y denuncia de las desigualdades que siguen existiendo en nuestra sociedad entre hombres y mujeres, y que se manifiestan en la violencia machista, la escasa presencia femenina en cargos de responsabilidad, la brecha salarial o la especial dificultad de las profesionales para desarrollar una carrera laboral, debido al lastre que representa que el cuidado de hijos y otros familiares dependientes, así como las tareas domésticas, sigan correspondiendo a las mujeres. Son solo algunos ejemplos de las asignaturas pendientes que aún afronta nuestra sociedad, en un momento de regresión ideológica especialmente preocupante por el avance de la extrema derecha y la propagación de sus posturas reaccionarias radicales -y falaces- sobre violencia de género (cuya propia existencia niega) o inmigración.

Las leyes garantizan la igualdad de derechos y oportunidades, pero en la vida cotidiana estamos lejos de haberla conseguido. Las alarmantes cifras que ponen de manifiesto la violencia de género son la punta del iceberg de una realidad latente que permanece oculta, porque la gran mayoría de las víctimas prefieren no denunciar por la desconfianza en el sistema o por temor a su maltratador o por ambas razones.

Los asesinatos de mujeres y menores a manos de hombres con los que tenían o habían tenido una relación sentimental son un goteo insoportable que no cesa y que evidencia los graves fallos de un sistema que no es capaz de proteger a las víctimas ni de impedir a los agresores que ejerzan la violencia contra ellas. Estas carencias son especialmente clamorosas cuando hay denuncias previas y hasta condenas anteriores, como en el caso de la mujer brutalmente atacada por su expareja en Sant Antoni, que llevaba un dispositivo para alertar a la Guardia Civil si el agresor se saltaba la orden de alejamiento, pero que no sonó a tiempo. Cuando llegaron los agentes a la vivienda, tras la llamada de un familiar, el hombre ya había dado una paliza a la mujer, que aún permanece ingresada en la UCI.

Las agresiones sexuales y los casos de malos tratos son cotidianos y las estadísticas ponen de manifiesto el alcance del problema, que atraviesa la sociedad. Se dan en todos los ámbitos, como comprobamos a diario en los medios de comunicación: acusaciones de abusos sexuales en todos los partidos políticos; en los cuerpos de seguridad del Estado, entre altos mandos (es escandaloso el caso del exDAO de la Policía Nacional), empresas, universidades… Además, resulta inquietante que, en general, en cualquier organización, la primera reacción sea tapar el caso y los protocolos existentes (si es que los hay) no sirven para proteger a la víctima, que suele pagar cara la osadía de denunciar, porque además es la parte más vulnerable y sufre la venganza del agresor, que se aprovecha de su posición de poder. Uno de los últimos casos conocidos, la concejala de Móstoles que denunció al alcalde por acoso sexual y laboral (ambos del PP) y que sufrió represalias por parte de sus compañeros de partido. Casos similares los hay en todo el espectro político.

El 8M es por tanto una fecha necesaria para poner de manifiesto todo lo que es intolerable y que debemos erradicar en lo que debe ser una lucha continua de la ciudadanía, hombres y mujeres conscientes de que la desigualdad es sinónimo de injusticia: una fractura del Estado de derecho que no podemos seguir normalizando.