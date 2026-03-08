8M: discursos sin paparruchas, por favor

Hoy, mientras en Vara de Rey se celebra el 8M, una mujer de Ibiza seguirá luchando por su vida en la UCI como consecuencia de la brutal paliza que, presuntamente (pongo el presuntamente porque la ley me obliga), le propinó su expareja. Un hombre con el que tiene dos hijos y del que se había separado. Un hombre que, además, tenía una orden de alejamiento por otras situaciones violentas. Un hombre que, además de con ella, se cebó también con quienes habían sido sus suegros y su cuñada.

Hoy, 8M, las calles se llenarán de pancartas, de lemas, de consignas, de canciones, de discursos... Hace un tiempo ya que las palabras que suelen sonar en las manifestaciones y concentraciones me chirrían. Frunzo el ceño y tuerzo el gesto. Y es que hoy, Día Internacional de la Mujer, lo único que debería tener cabida en los manifiestos que se leerán en toda España es la lucha por la igualdad de la mujer, las discriminaciones que aún seguimos sufriendo, el problema de la vuelta a las cavernas que estamos viendo en los últimos años en buena parte de los y las adolescentes, la repulsa a la violencia que se sigue cebando con nosotras solo por el hecho de ser mujeres y la denuncia de la falta real de medidas efectivas para frenarla, para condenar a los agresores y para proteger a las mujeres cuya vida está en peligro. Nada más. Estoy cansada de discursos que se van por las ramas, que se pierden en nimiedades, que abrazan las desigualdades de otros colectivos que, si bien es importante denunciar, no debe hacerse hoy, quitándole espacio, voz, visibilidad y representatividad a las mujeres. Como durante toda la humanidad han hecho los hombres. Estoy harta de ver y escuchar discursos que defienden gobiernos de países que aplastan a las mujeres solo por arrimar conflictos lejanos a su sardina. Y de ver en las concentraciones y manifestaciones a integrantes de partidos que pactan con la ultraderecha, con quienes niegan la violencia de género, esa por la que una mujer joven de Ibiza lleva ya tres semanas en la UCI. Eso es lo importante hoy. Que no le pase a ninguna mujer más. Todo lo demás... ¡paparruchas!