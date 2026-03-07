Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Toni Roca

Avui Pilar Costa

(Ara Pilar té la mirada oberta

A una llum necessària i constant.

Ajusta la nit horaris i proclames

I ella manté l’alegria i l’esperança també...

R.T. Escandell Colomar)

Avui, demà passat i sempre Pilar Costa. Aquí, en aquest punt podríem tancar l’article. Amb tres paraules està dit -dit i escrit- tot i poca cosa més, la resta com diria el príncep de Dinamarca, és silenci. No calen doncs més explicacions, mots i paraules a l’hora de parlar de Pilar Costa. Però tampoc seria just i tampoc necessari tancar aquest humilíssim (però no) paper volgudament periodístic i liquidar la cosa de forma breu. Ella, Pilar Costa, mereix molt més. Per tantes i tantes raons que tot just ara mateix m’arriben al cap, al sentiment i al record. De sobta em cau i ens cau sense possible volta de fulla. Les coses de la vida són així i mai més perfectament el contrari. Han passat els anys, diuen que 30, i de totes no m’ho puc creure. Abans d’aquella candidatura al Senat ja tenia notícies, bones notícies, de Pilar Costa. Amb ella i a primeríssimes hores del matí, llavors encara era estudiant de Dret a terres mallorquines, quan es produí alguns dels primers contactes amb na Pilar. Curtes excursions on es practicava l’art de la natació a unes piscines inoblidables. Te’n recordes Pilar? Es tractava de mantenir el cos i l’esperit en forma sobre un clima d’esperances democràtiques que el temps, amb deficiències i alguns despropòsits, confirmà fins assolir una atmosfera oberta a noves vides, a noves esperances que a no dubtar foren realitat. Després va arribar la proposta, conquerir el Senat, per l’esquerra, trencar el sòlid mur al voltant d’una parella inexpugnable, Cañellas/Marí Calbet. El resultat d’aquells dies tots el recordam, massificació i destrucció per tot arreu. Aquella colla de gent bona volgué trencar el mirall. Avui per avui, Ibiza és una merda provocada per la dreta madrilenya instauradora d’un clima d’odi i violència. La cosa té difícil solució. Aquesta nit al llarg d’un sopar parlarem del tema. De l’esquerra regular i irregular.

