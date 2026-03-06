El otro día hablaba con una conocida sobre todo lo que había conseguido profesionalmente mientras criaba «sola» a sus hijos. Me llamó la atención, porque sabía que vivía con su pareja, el padre de los niños. Pero enseguida entendí a lo que se refería: «Él no para de trabajar».

Días después, imagino que por las cookies que no paro de aceptar cuando navego en el móvil, el algoritmo de mi Instagram me mostró una carta al director publicada en El País. La escribió Belén Iborra y se titulaba ‘Carga mental’. En ella hablaba de varias amigas que, a diferencia de mi conocida, se enfrentaban cada mañana a otra situación. Sus parejas les preguntaban: «¿Qué toca hacer hoy?». O decían: «Cariño, pídemelo y yo lo hago».

Aunque suenen amables y colaborativas, estas frases implican que la planificación sigue recayendo en el mismo lado: el de la mujer.

Esa reflexión me hizo pensar en los roles asignados y también en el libro que estoy leyendo ahora: ‘Las diosas de cada mujer’, de Jean Shinoda Bolen. En él, Shinoda analiza la psicología femenina a partir de los arquetipos de las diosas griegas. Sostiene que cada mujer se puede identificar con una o varias de ellas. Cada cual tiene unas capacidades distintas, pero ninguna puede con todo.

A veces parece que ser capaz de hacer cada día más cosas es una virtud, mientras que decir que «no» se interpreta como egoísmo. En este sentido, Iborra defendía que «la gran lucha de las mujeres de esta década» es el reparto de la carga mental. Los comentarios de la publicación estaban llenos de mujeres que contaban cómo, solas, se encargaban de planear vacaciones, la limpieza, la decoración, las mudanzas, las citas con el pediatra... Tareas imprescindibles para que la vida familiar funcione. Demasiadas cosas para una sola persona.

Por eso no solo se trata de ayudar, sino de corresponsabilizarse. Asumir también la carga de la organización. Funcionar como un equipo. Quizá el cambio empiece por algo tan sencillo como sustituir el «¿qué toca hacer hoy?» por un: «Cariño, ya me he encargado de esto».