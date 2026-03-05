Opinión
Triguero aparca el futur de la ciutat d’Eivissa
La recent presentació per part de l’alcalde d’Eivissa, Rafa Triguero, de l’aparcament previst al bulevard Abel Matutes i entre els carrers Abad y Lasierra y Fra Vicent Nicolau és una mostra més de la nul·la idea de ciutat que té l’actual equip de govern municipal i de com s’està hipotecant i perdent sòl públic amb projectes que tenen altres solucions, més efectives i de menys impacte pel desenvolupament urbà.
El PP ha decidit deixar de banda en aquest emplaçament una infraestructura destinada a fer comunitat i barri, com era l’escola i els auditoris del Patronat Municipal de Música, amb la que s’enfortia un nucli educatiu a tota la zona, amb les escoles i instituts de Sa Real, Sa Colomina i Sa Graduada. La que tenia que ser la seu del Patronat Municipal de Música (escola, sales d’assaig i dos auditoris) enfortia l’eix peatonal establert entre els dos bulevards Matutes i descentralitzava les infraestructures culturals de la ciutat. A més, és un projecte especialment desenvolupat pel solar de l’aparcament que ara ocuparan quatre plantes destinades a cotxes i que va sorgir d’un concurs públic en el que també va participar el PP.
La opció de menys impacte per a la ciutat, i que no suposava perdre un valuós espai per equipaments, era la del soterrament de l’aparcament baix l’E10. Per un costat, s’aprofita una infraestructura viària per ocultar-hi a sota els aparcaments. Per un altra, es lliure als veïns de dos anys d’obres i d’un increment inevitable de la pressió de tràfic al barri. La mobilitat no és tampoc un dels llocs on el govern de Triguero s’està mostrant brillant. Segueixen pensant en la mobilitat com es feia fa 25 anys. Aparcaments en superfície com bolets i quasi mil places d’aparcament a l’Eixample de la ciutat, tal i com projecten fer amb el Mercat Nou. Quan tota la humanitat intenta treure el tràfic de les seves ciutats, Triguero ha arribat per anar exactament en el sentit contrari. I després de tres anys de desgovern, si tenim en compte les decisions directes de Triguero, no projectes heretats, hi ha a la ciutat menys metres de carril bici que quan va arribar.
L’actual govern del PP a l’Ajuntament ha decidit prendre a Eivissa com a presonera de les seves ocurrències. Incapaç de tenir una idea coherent del que és una ciutat moderna i desenvolupada, van plantant projectes amb un recorregut limitat i que no compleixen les expectatives de la ciutadania i del seu futur com a comunitat i que a més la castiga econòmicament, com hem pogut veure en conèixer els preus previstos per aquest aparcament (i els que vindran) o en el fet de que per fer l’aparcament hi haurà que desfer un parc infantil que acaben de remodelar, amb el malbaratament de sous públics que implica. Triguero pensa en petit i no dubte en atribuir-se mèrits que no li corresponen per ocultar la seva falta d’ambició i d’imaginació.
Triguero ha fet el que ja és una constant del seu govern: negar projectes realment de futur per la ciutat i substituir-los per ocurrències que empitjoren notablement el seu desenvolupament urbà i comunitari i la hipotequen a mig i llarg termini. Al rebuig a l’escola i auditoris del Patronat Municipal de Música podríem sumar el camp amb mòduls del Putxet (que substitueix al projecte d’un mini estadi modern i consensuat amb tot el sector esportiu redactat la passada legislatura), Sa Peixateria (on va aturar la instal·lació d’un supermercat demanat per veïns i comerciants substituint-lo per un centre polivalent que podria situar-se en altres indrets de la ciutat més necessitats d’aquestes estructures), el Mercat Nou (on la ocurrència de traslladar-lo al Parc de la Pau ha privat d’instal·lacions esportives al centre de la ciutat i que podem considerar ja un fracàs de la seva legislatura, ja que ha estat incapaç de posar mínimament en marxa el projecte) o la pista coberta de ses Figueretes (amb la que pretén substituir un pavelló projectat pel govern de Rafa Ruiz també amb el consens dels clubs).
Eivissa mereix un govern que la projecti cap al futur i que sigui capaç de dissenyar aquest futur amb previsió i amb projectes que atenguin a les expectatives i les necessitats globals de la ciutat i a la seva estructura com a punt fonamental de desenvolupament social, econòmic i cultural de la seva ciutadania, i no ser l’escenari d’un govern obsessionat amb la propaganda i els vídeos com l’actual, que deixa la gestió de banda, agafat només a l’aplaudiment a curt termini i a oferir festa per tapar totes les seves incapacitats.
Pep Tur és regidor del Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament d’Eivissa
Suscríbete para seguir leyendo
- La Ibiza Medieval 2026 ya tiene fechas
- Hartazgo en ses Figueretes por una nueva pelea multitudinaria
- Fallece un hombre tras caer desde un acantilado en Ibiza
- Resolver misterios en Ibiza: Sant Josep abre inscripciones para el 'Sant Josep Express', una yincana intergeneracional con premio de 1.000 euros
- Vuelven las lluvias a Ibiza y Formentera en un fin de semana pasado por agua
- La temporada de Ibiza, pendiente de la guerra en el Golfo Pérsico
- Nueva York se rinde a las iglesias de Ibiza y Formentera en plena tormenta de nieve
- Temporada en Ibiza: más norteamericanos, llegan los canadienses y se largan los polacos