Opinión
Sarcasme: estripar la carn
Hi ha qui entén l’humor com una manera fàcil d’empatitzar. Jo el concep com un bisturí. I no és casualitat: ‘sarcasme’ ve del grec sarkasmós, que significa literalment ‘estripar la carn’. És una etimologia incòmoda, gairebé violenta, sobretot si la recordam en plena Quaresma, temps de contenció, de silenci i de penitència per als catòlics. Però potser és precisament ara quan més falta ens fa.
El sarcasme no és crueltat gratuïta. És una forma d’intel·ligència aplicada. És la capacitat de despullar les aparences i mostrar el múscul —o la ferida— que hi ha sota la pell del discurs amable. Quan tot es diu amb eufemismes, quan la correcció política es converteix en anestèsia moral, el sarcasme reapareix com una veu que incomoda perquè és lúcida.
El meu modestíssim estil d’humor no busca ferir per plaer; busca sacsejar per necessitat. L’exageració irònica, la frase tallant, la imatge incòmoda no són armes, sinó eines. El sarcasme obliga a pensar perquè no es consumeix passivament. Demana complicitat intel·lectual. Qui el rep ha de fer un petit esforç: entendre el doble sentit, detectar la crítica implícita, reconèixer la contradicció exposada.
Una vegada, commogut pel patiment de les ‘kellys’ -les dones que endrecen les habitacions dels hotels- em vaig permetre un post a Facebook en el que feia una enumeració de totes les patologies associades a aquestes admirables i imprescindibles treballadores, i a l’excés de càrrega de treball a les quals se les sotmet. Elles havien declarat una vaga a causa de les seues condicions laborals. Poques vegades he vist una protesta més justificada. A la relació de malalties associades a la seua feina vaig afegir que si aquesta vaga l’haguessin fet en novembre no haguessin molestat tant. Em van caure les òsties per tots els costats, i no tenc res a retreure. Cadascú ha d’assumir allò que diu i allò que es calla. I jo mir de fer-ho sempre que em fic en aquestes coses.
Pocs dies després hi va haver una manifestació de ‘kellys’ i gent solidària amb elles al parc de la Pau. Jo hi vaig anar. Entre les pancartes n’hi havia una, sostinguda per una dona, en la qual s’ennumeraven -exactíssimament en el mateix ordre- les mateixes malalties que jo havia explicat en allò que vaig escriure a Facebook. No hi havia cap retret cap a qui les havia recopilat.
Vivim en una època hipersensible, però no necessàriament més empàtica. Ens escandalitza el to, però no el contingut. Ens ofèn la forma, però toleram el fons. En aquest context, el sarcasme funciona com un mirall lleugerament deformat: no inventa la lletjor, la ressalta. No crea la hipocresia, la posa en evidència. Hi ha qui confon sarcasme amb menyspreu. Però el menyspreu és pla; el sarcasme, en canvi, és complex. El menyspreu deshumanitza; el sarcasme, ben fet revela contradiccions humanes. És una forma d’amor exigent cap a la veritat. No acarona les mentides piadoses, les qüestiona.
I si parlem de Quaresma —temps d’examen de consciència per als catòlics, entre el quals no m’hi conteu—, què hi ha més coherent que un humor que ens obliga a mirar-nos sense filtres? El sarcasme pot ser, paradoxalment, un exercici d’ascetisme verbal: retalla l’ornament, elimina l’excés, talla el greix del discurs inflat. Deixa només l’os.
El món no necessita menys ironia; necessita més honestedat. I de vegades l’única manera de dir una veritat incòmoda és revestir-la amb la forma aparent del contrari. La ironia és el cavall de Troia de la crítica. El sarcasme, la seva versió més afilada. Defensar el meu -pobre, per cert- estil d’humor és defensar el dret a no endolcir-ho tot. A no convertir cada opinió en un coixí. A recordar que la paraula també pot ser punyent sense ser injusta. Que pot fer mal i, alhora, despertar.
Si el sarcasme és ‘estripar la carn’, potser no és perquè gaudeixi del dolor, sinó perquè sap que sota la pell hi ha la veritat. I la veritat, encara que molesti, sempre és més saludable que qualsevol mentida amable.
