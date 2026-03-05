La pregunta «¿quién cuida de las madres?» tiene para mí una respuesta muy clara: las otras madres. Ni el Estado, ni la familia, ni siquiera la propia pareja empatizan tanto como ellas. Por eso es importante hacerse con una buena tribu para poder sobrevivir a la maternidad y no morir en el intento. El sábado pasado estuve en una clase de pilates en la que la profesora llevó a su pequeño, de menos de dos años, que estuvo rondando por la sala durante hora y media. A veces gritaba para llamar la atención de su madre. Algunas de las mujeres que asistíamos a la clase se pararon a atender al pequeño con gusto. No había malas caras; todo lo contrario. Era un querubín rubio que despertaba ternura a raudales. Una amiga mía también llevó a su hijo porque no tenía con quién dejarlo.

Por desgracia, los niños no siempre son bienvenidos. Muchas veces son vistos desde fuera como molestos y, por extensión, las madres también lo son. Durante mi embarazo leí multitud de libros. Uno de los que más me gustó fue ‘El concepto del continuum’, de Jean Liedloff. En él se habla precisamente de cómo los menores han ido siendo marginados de la sociedad y separados prematuramente de sus madres, porque ya no podían estar con ellas mientras trabajaban. Otro libro que me caló fue ‘Lo que hacen las madres, especialmente cuando parece que no hacen nada’, de Naomi Stadlen. Incide en la importancia de la crianza: educar a los hombres y mujeres del futuro es una ardua tarea que bien merece el apoyo y el respeto de la sociedad. El embarazo es el momento en el que más se cuida a una mujer, pero cuando parece que el mensaje implícito es: «que se las apañe». Como si se dijera también: «que no hubiese tenido hijos». El 8 de marzo se celebra el Día de la Mujer. Muchas saldremos a la calle a reivindicar nuestros derechos, incluso aquellos que algunos dicen que ya tenemos, como la conciliación. Para muchas mujeres, esa palabra es todavía sinónimo de fantasía, deseo, quimera, sueño, ilusión, fábula, ficción o mito.