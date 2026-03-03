Acabar en el origen con la ruta del horror

Lamentablemente, no es nada nuevo. Decenas, cientos, tal vez miles de personas han muerto en el Mediterráneo en los últimos años intentando ganar las costas españolas en barquitas con las que ninguno de nosotros se atrevería a navegar hasta Formentera. Bebés y adolescentes inocentes e ignorantes de esta ruta del horror, hombres y mujeres desesperadas que lo único que buscan es un mundo ya no más amable sino que no les mate a las primeras de cambio y sin razón. Un lugar donde exista un mínimo de cordura y Justicia.

No es nada nuevo. Pero hay que recordar esta tragedia para que no caiga en el olvido. Y hay que perseguir a los malnacidos que deciden en las costas argelinas quién navega hacia un futuro incierto y peligroso y por cuánto dinero. Porque en este trayecto que un día fue a la inversa, con pitiusos a bordo de llaüts en busca de recursos con los que mantener a sus familias en Ibiza y Formentera, también hay clases. El ser humano puede ser tan abyecto y vil que incluso en esta actividad hace un cribado inhumano en busca de mayores beneficios. Si eres argelino podrás viajar en una embarcación con menos pasajeros y, posiblemente, mejor dotada de motor y con al menos algo de agua. Si eres subsahariano, no vales nada. Ya seas un anciano, un bebé, una embarazada, un adolescente... Te envían sin apenas seguridad para, en muchas ocasiones, acabar en el fondo de un mar que ya es un cementerio.

Luego llegan cadáveres a las costas. En pleno verano o ahora en el más crudo invierno. La muerte no se rige por el tiempo de los humanos. No entiende de estaciones ni de turistas ni de motores o hacinamientos. Luego dirán que se embarcan porque quieren, que muchos vienen a delinquir. Pero esos bebés podrían se los suyos y esos adolescentes y ancianos y embarazadas también.

Hay que actuar contra la raíz del problema. Exigir a Argelia que investigue y detenga a quienes son capaces de provocar tanta desgracia y dolor. Las migraciones han existido siempre pero nunca como ahora hemos dispuesto de tantos medios diplomáticos y económicos para evitar que se conviertan en un negocio de la muerte. Otra vez.