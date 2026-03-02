Opinión
Al voltant del dia de les Illes Balears
Que la data en què celebram el Dia de les Illes Balears coincideixi amb la de la revolta dels menorquins de l’any 1810 no deixa de ser una feliç coinciència. I, endemés, es tracta d’una coincidència sumament potent, des del punt de vista del sobiranisme insularista i de la defensa del dret d’autodeterminació. El primer de març de 1810 els menorquins -últims baleàrics incorporats a la Corona espanyola- s’autodeterminaren. I ho feren negant-se a pagar tributs al rei, a servir-lo al seu exèrcit, i enviant en un llaüt cap a Alcúdia (Mallorca) alguns especímens que havien destacat en la nova etapa d’ocupació borbònica, amb el bisbe Juano, d’infausta memòria per als menorquins, al capdvant.
La revolta dels menorquins va tenir el seu heroi, en forma de cap de turc: el capità Joan Mercadal, que va ser afusellat i el seu cap va ser exhibit al portal de Santa Catalina, a Palma, durant anys i panys, per a escarment d’illencs revoltosos. Com havien fet abans a Barcelona amb el cap del general Moragues.
Però ja se sap que no celebram el Dia de les Balears per commemorar la resistència dels menorquins a fer-se espanyols, sinó perquè en tal dia com aquest va ser aprovat l’Estatut d’Autonomia, actualment vigent a la nostra comunitat dita autònoma. Es tracta d’un estatut amb moltíssimes mancances, pel que fa a l’autogovern de les nostres illes. La paraula «autonomia» (i el concepte) ha estat absolutament descafeïnada, amb l’ús d’una mena de novoparla orwelliana en què molts termes signifiquen fins i tot el seu contrari. Si llegim què significava autonomia per a Rovira i Virgili, per exemple, i què significa per a la literatura legal actual entre nosaltres, veurem que entre una cosa i l’altra hi ha un autèntic abisme. Per a molts dels autors de La Nostra Revista, per exemple, autonomia volia dir gestionar pràcticament tota la cosa pública, potser deixant de banda l’exèrcit i les relacions exteriors. I, encara, ho qüestion una mica: potser.
Avui les Balears tenim una autonomia sense autonomia econòmica, que segurament és la fonamental. Històricament, hi ha hagut una reivindicació, habitualment minoritària, d’un concert econòmic per a les nostres illes semblant al que tenen Euskadi i Navarra, en relació a l’Estat. Nosaltres recaptaríem els nostres impostos, el nostre govern els invertiria de la manera que trobàs més adequada, i negociaria amb l’Estat què els havíem de passar per als anomentas serveis comuns. La negociació seria bilateral i, mentre no hi hagués acord, nosaltres continuaríem tenint la clau de la caixa. No tenim, idò, autonomia econòmica.
Tampoc gaudim d’autonomia cultural. Diuen que, a les beceroles de la Transició, els poders de l’Estat acceptaren que Euskadi tendria autonomia econòmica i Catalunya autonomia cultural. Les Balears, evidentment, no entràvem dins l’equació, encara que, durant llargues etapes, hàgim pogut anar seguint l’estela de Catalunya, si més no en l’aspecte cultural. La nostra llengua, la llengua catalana (oficial i pròpia de les Balears, segons l’Estatut d’autonomia), es troba cada dia més minoritzada. La presència del català a la majoria d’àmbits resulta escandalosament feble, contravenint també el que diu l’Estatut. I la part espanyola, la impostada, en la lluita cultural compta amb molts més elements de pressió que no la nostra, la pròpia de les Illes Balears.
Evidentment tampoc no tenim autonomia política. Qualsevol negociació que afecti les Balears passa pel marasme de la rastellera de comunitats autònomes castellanes, que se suposa que són igual d’autònomes que nosaltres, en relació a l’estat seu. Autonomia política implicaria negociació bilateral (no multilateral) amb l’Estat. Sense aquesta negociació bilateral, de tu a tu, l’autonomia política es converteix, per pura inèrcia, en simple descentralització. No crec que, en el seu moment, aprovàssim l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears per esdevenir una mena de gestoria d’allò que disposi l’Estat central. Si no, s’hauria incorregut en un altre cas flagrant de novoparla, en què autonomia significaria descentralització (quan els dos termes estan semànticament molt i molt allunyats l’un de l’altre). Un estat descentralitzat no implica, en cap cas, un estat autonòmic. I se sol parlar d’Espanya com de «l’Estat de les autonomies». Equivocadament.
Crec que, al voltant del primer de març, hauríem de fer una reflexió profunda sobre un fet que sembla elemental: l’autonomia només s’aconsegueix exercint-la, de manera efectiva, en tot allò que siga possible. I treballant per poder-la exercir cada vegada en més camps diversos.
