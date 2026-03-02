Opinión
Gente mayor
En Florida, los ‘boomers’ replican el estilo de vida de ‘Margaritaville’, evadiéndose de las preocupaciones del mundo en un retiro que parece una distopía
Un medio de tanto prestigio como The Economist ha publicado recientemente un reportaje sobre la generación de los baby boomers una vez llegados a la edad de jubilación. Dicen que las personas mayores de 55 años son la «nueva generación problemática», porque mantienen los malos hábitos de la juventud en la inminente vejez que les viene encima. Los malos hábitos, así, en general, son beber, drogarse, no hacer mucho más, practicar el sexo, bailar, comer y así, en general, evadirse de la realidad. Es evidente que una aseveración tan contundente como ésta (la de «generación problemática») depende bastante de la latitud donde vivas y del hecho de disfrutar, o no, de las ventajas del primer mundo.
Ponen el ejemplo de una comunidad de boomers que viven en una especie de resort donde, en Florida y en Carolina del Sur, imitan el estilo de vida que un cantante estadounidense de nombre Jimmy Buffett describió en una canción que yo nunca había oído y que, al parecer, es muy famosa. Se llama ‘Margaritaville’ y es el emblema de un género que las enciclopedias definen como island escapism. Para entendernos: no nos cabreéis, que aquí, en el retiro hedonista, lejos de las incomodidades y las miserias del mundo, se vive muy bien.
Parece que toda esa gente (de mi edad) bebe hasta la extenuación, multiplican por seis la media de enfermedades de transmisión sexual y son adictos a las pastillas para la disfunción eréctil. Si es que han llegado vivos a los sesenta (es decir, en pareja), ahora se divorcian (no los de la comunidad, sino los boomers en general), se apuntan a aplicaciones de citas para maduras y maduros y esperan la llegada del alzhéimer sin pensar en la decrepitud. La verdad es que esta Margaritaville causa pavor. Se parece a una de esas películas de ciencia ficción donde todo el mundo vive feliz en un barrio feliz, sin llantos ni quebrantos y sin cerebro. Abducidos por una ficción. Quizás se trata de una metáfora del mundo en el que vivimos. La idea de que es una opción plausible y deseable vivir en una suplantación descerebrada (y deshumanizada) de la realidad.
