La responsabilidad colectiva ante la vulnerabilidad psicológica

En los últimos años hemos aprendido a hablar más de salud mental. Hemos perdido el miedo a pronunciar palabras como ansiedad, depresión y trauma, y vivimos con normalidad el hecho de acudir a la consulta de un profesional de la psicología en busca de ayuda. Sin embargo, aún nos cuesta comprender que la vulnerabilidad psicológica no es un problema individual, ni una debilidad personal, sino una realidad que muchas veces nace del entorno en el que vivimos.

Cuando hablamos de vulnerabilidad no nos referimos a un concepto abstracto. Estamos hablando de menores y adolescentes que pasan horas conectados sin referentes adultos, ni educación digital que les ayude a interpretar lo que ven. De mujeres jóvenes y adultas que viven situaciones de violencia o explotación que afectan profundamente a su autoestima y a su seguridad. De personas que sufren delitos de odio. Estamos hablando de quienes conviven con una diversidad funcional sin contar con los apoyos adecuados. De personas atrapadas en relaciones afectivas con dinámicas de control o dependencia emocional sin que nadie lo advierta.

La vulnerabilidad no surge de la nada. Se construye en entornos donde faltan información, recursos de protección y ayuda. Y cuando no se atiende desde una perspectiva psicológica adecuada, las consecuencias no solo afectan a la persona, sino al conjunto de la comunidad.

En Ibiza y Formentera, donde convivimos con una realidad social dinámica y compleja, estos retos se hacen especialmente visibles. La presión social, la exposición temprana a entornos digitales, las desigualdades económicas o la estacionalidad laboral generan contextos que pueden incrementar factores de riesgo, particularmente entre niños, adolescentes y colectivos socialmente más expuestos.

Quienes trabajamos en el ámbito de la psicología vemos cada día cómo estas circunstancias influyen en el bienestar psicológico de las personas. Por eso, nuestro trabajo no puede limitarse a intervenir cuando el malestar ya es profundo. También implica prevenir, detectar señales tempranas y ofrecer herramientas antes de que el daño sea mayor.

La atención psicológica en contextos de violencia, prostitución o trata de personas, por ejemplo, resulta imprescindible para que la recuperación sea real y sostenible. Sin apoyo psicológico, la herida permanece abierta.

Del mismo modo, el acompañamiento a adolescentes y familias ante el impacto de las pantallas y las redes sociales no puede reducirse a prohibir o alarmar. Necesitamos diálogo en las familias, educación emocional en las aulas y profesionales que ayuden a comprender qué está ocurriendo. Acompañar e intervenir es mucho más eficaz que limitarse a señalar riesgos.

También debemos prestar atención a la diversidad funcional desde una mirada amplia. La intervención psicológica no solo mejora la calidad de vida de la persona, sino que apoya a las familias y favorece una inclusión social más real. Hablar de autismo en adultos, de bienestar psicológico en personas con discapacidad visual o de acompañamiento familiar es hablar de derechos, pero también de oportunidades y calidad de vida.

La salud mental no es un artículo de lujo. Es un derecho fundamental y una base imprescindible para el desarrollo personal y colectivo. Por eso debería integrarse de manera transversal en nuestras políticas públicas y nuestras decisiones comunitarias.

Desde el Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears hemos querido dedicar las II Jornadas de Psicología de les Illes Balears, que se celebrarán los días 6 y 7 de marzo en Ibiza, a poner el foco en el bienestar psicológico de las personas en situación de vulnerabilidad. No como un acto académico aislado, sino como un espacio de escucha, aprendizaje y compromiso con la realidad que vivimos.

Reunir a especialistas de prestigio y a profesionales que trabajan día a día en nuestras islas es una forma de seguir avanzando. Pero, sobre todo, es una manera de recordar algo esencial: la salud mental es una responsabilidad compartida y un derecho que tiene la ciudadanía.