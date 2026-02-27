Febrer, febreret, set capes i un barret

Este mes chalado, caprichoso, tarambana, ha justificado su mala fama con lluvias, vientos y tormentas. ¡Que se vaya con la música a otra parte! Pienso que si nos da una tregua esta última semana es, mal que le pese, porque también es un mes bisagra entre un invierno que se va de mala gana y la primavera incontenible que ya asoma la nariz. ¡Cómo echamos de menos en Albarca el perfume y la yema rosicler de los almendros! Trepan por los árboles y arbustos las vidrieras y la flor del sueño extiende sus alfombras amarillas al pie de los olivos. Las abejas liban enfebrecidas los narcisos, los enhiestos y azules nazarenos, y ya medran las primeras orquídeas y el humilde romero que con su aroma perfuma la garriga. Líricas aparte, si febrer no es jornaler, -y éste no lo ha sido por las turbonadas-, habrá que hacer en marzo lo que no hemos hecho en febrero: colocar horquillas o estalons en las higueras, capar al cerdo, trasplantar los naranjos y los limoneros, arar, entrecavar, desterronar los mazacotes resecos de las tierras magras y sembrar con luna vieja las patatas. Pero ahora que lo pienso, ¿tenemos todavía payeses para seguir los ciclos de la tierra? ¡Algunos habrá y que perseveren!

Nos hemos sacudido el mal humor con la charanga de los carnavales y nos agua la fiesta doña Cuaresma que, como siempre, se nos ha colado enlutada y severa cuando no toca, en primavera. El miércoles pasado se las piró rabo entre piernas don Carnal y los creyentes pasaron por el cenizo rito admonitorio del “pulvis eris et pulvis reverteris’ que cuando éramos niños nos ponía, con la ceniza en la frente, las carnes de gallina. Y a renglón seguido nos viene la Semana Santa con los capirotes y las procesiones que nos ofrecen un fantasmagórico teatro callejero, todavía medieval. ¡Benditos ritos que retienen mitos! Y cuando pasen los lúgubres Oficios y los climatológicos coletazos que todavía nos reservan los marzos y los abriles, cuando por fin se instale la bonanza, nos caerá encima el verano que si en tiempos era relajante, festivo y libertario, hoy nos amarra al duro banco, como galeotes para ganarnos las lentejas, y bien lo sabemos, julio y agosto sólo serán Jauja para los turistas. Y paradoja de las paradojas, entonces echaremos de menos las tormentas de febrero y las soledades y silencios del invierno.