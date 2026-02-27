Dia de Balears, la realidad supera la metáfora

A veces la realidad supera la metáfora. Se podrían hacer muchos juegos literarios, ironías y sarcasmos sobre la eterna falta de entendimiento entre las islas, sobre el mal trato constante (y muchas veces me temo que inconsciente, lo que es aún más grave) por parte de Mallorca y sobre esa idea de que lo que pasa en la isla de Palma pasa en cada rincón de Balears. Y nada de eso podría superar algunos gestos de la realidad que demuestran que eso de «quatre illes, un país, cap frontera» es como Santa Claus, el Ratoncito y los Reyes Magos todos juntos.

Sólo hay que mirar lo que pasó en la presentación de los actos del Dia de Balears, que se conmemora este domingo, para ver que lo de ser una única Comunidad Autónoma es un matrimonio de conveniencia que le conviene a vete tú a saber quién, pero no a las islas pequeñas. Pongámonos en situación: una rueda de prensa en Palma en la que se presenta el programa. Si alguien estaba esperando encontrar los actos previstos en Ibiza y Formentera, lamentamos comunicarles que... (como diría Nuria Marín) Not found! El Govern comunicó el número total de actividades previstas en cada isla. Algo así como cuarto y mitad de actos en una, tres kilos en la otra, un pellizco en la de más acá y una libra en la restante. Pero detalles, lo que eran detalles... Sólo de los actos previstos en Mallorca. Para sorpresa de nadie. En el enlace para ver el programa de actos, para más inri, nada por aquí y nada por aquí. Imposible saber qué tramaba el Govern para el Dia de Balears en las Pitiusas.

Lo dicho, la realidad superando la metáfora. Una realidad en la que aún no he conocido a ningún balear que cuando le preguntan de dónde es conteste «de Balears», donde los habitantes de las islas pequeñas se sienten ninguneados constantemente por decisiones o no decisiones que se toman pensando que todas ellas son Mallorcas en pequeñito, donde se trata a una isla con 160.000 habitantes exactamente igual que a otra que tiene unos 100.000... Dicho esto... Bon dia de Balears! Y disfrutemos de la sobrassada mallorquina, el queso menorquín, el flaó de Ibiza y el peix sec de Formentera.