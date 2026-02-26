‘Maspalomas’: «yo soy muchas cosas»

Acabo de ver ‘Maspalomas’, la película de Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga, reconocidos cineastas vascos, que es una especie de aldabonazo sobre nuestras conciencias. Creo que va a ser una de las más premiadas en los próximos Goya. Virtudes no le faltan. Muchas veces el cine español ha abordado la homosexualidad, pero ninguna cinta lo hizo desde este prisma. El comienzo de la historia presenta –a mi juicio con demasiada crudeza, pero para gustos los colores- la vida en libertad de un jubilado en Maspalomas (Gran Canaria). Disfruta al máximo de la existencia, especialmente de su sexualidad. Es gay y, aunque mayor, no se priva de nada en los ambientes nocturnos y diurnos. Pero algo trunca su idílica vida. Sufre un ictus que le trae de vuelta al País Vasco, a una residencia de ancianos en Donosti.

Entonces este coming-of-age se transforma en un relato de aprendizaje sobre cómo se vuelve al armario forzosamente. De las coloridas y luminosas playas canarias se pasa a una sombría residencia de tonalidades grisáceas, ambiente opresivo, jardines que son una prisión para el cuerpo y el alma, donde ser divorciado se considera una modernidad. Amén de compañeros heterosexuales y muy machotes. Todo se le trastoca al protagonista, Vicente. No puede ser él mismo, ni reivindicar su sexualidad con franqueza. A sus cuidadores, que otrora podrían ser sus amantes, ahora los trata con desprecio. Incluso el propio País Vasco es dibujado como un presidio sentimental. Obligado a volver al silencio tras años de libertad y promiscuidad, Vicente llega a escaparse de la residencia y a enfadarse con sus compañeros. Sin embargo, lo más doloroso es descubrir que a su nieto se le ha ocultado su existencia, no tiene abuelo por «ser como es». La visita a la psicóloga es clave, porque revela cómo quien debe defender tus derechos al final trata de proteger posiciones más conservadoras.

Pero Vicente no es solo la expresión de su sexualidad, es «muchas cosas más». En este incierto viaje a la vejez el personaje principal evoluciona con suavidad, sin clichés, de forma natural. La llegada de la pandemia trastoca de nuevo la vida de Vicente. Es otra vuelta al enclaustramiento, en este caso de toda la sociedad. Metáfora final. Filme muy recomendable, excesivamente crudo, pero del que sales extrañamente reconfortado.