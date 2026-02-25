A trancas y barrancas

Así está siendo el “Formentera eco” del 2026. Tras la votación (limitada) del Consell d’Entitats de la isla nos quedamos como estábamos y todos al “rincón de pensar” para seguir avanzando en eso de “limitar” por prescripción facultativa el número de coches que pueden circular con licencia (no confundir con 007) este próximo verano, donde no cuentan motorinos y bicicletas. Ya lo plasmó Jaime Chávarri en aquella película sobre “bicicletas del verano” en otras épocas. La controversia entre lo que piensan unos y otros, combinada con la voracidad circulatoria que impone la industria principal de la isla, el turismo, que precisa vehículo motorizado para desplazarse, a menos que hayas alquilado una casa al borde del mar y tus salidas esporádicas (miércoles y domingo a la Mola) a restaurantes o lugares de ocio (¿pero los hay?) las hagas en “bici” con sudoración incorporada o en taxi (sería lo más prudente), incluso en transporte público. De ahí que equilibrar la ecuación —beneficios del turismo igual a un incremento de las molestias para los ciudadanos con pedigrí de invierno— sea muy complicado y produzca cierto sarpullido, traducido en las cuitas entre partidos con responsabilidades administrativas y las entidades ciudadanas con objetivos muy diferentes entre sí. Por lo leído y los diferentes informes de la “autoridad competente” en estos años de “eco manía” (sin ser peyorativo) el número de coches que entran en la isla de “matute” se ha incrementado y de ahí que las cámaras con afán de ser “chivatas” de la irregularidad hayan dado un “beneficio” de dos millones de euros (me confesó off the record un informante con la máxima credibilidad) que, como la tasa, se destinarán a fines de mejora del medio ambiente o, como sería preceptivo, a dotar al sistema de control de una mayor eficacia. Porque el fin último de esta iniciativa es “reducir” sensiblemente la presencia de vehículos en la isla. Cosa de agradecer. Otra sería que desde las administraciones con “mando en plaza” se proyectara el amejoramiento de la carretera principal, la PM-820, que está más que deteriorada, allá por donde no pasó el tercer cable, es un auténtico peligro el estado del “piso”. Dicho sea de paso, esa actuación también es cuidar del “medio ambiente”.

Hoy, además, toca recordar, desde este espacio, a un personaje que nos dejó a finales de la semana pasada. Carlos Sotillos ponía los puntos sobre las “ies” a poco que te desviaras de la razón. Allí donde haya decidido pasar la eternidad prometida. Vigila este mundo que no está para que lo dejen suelto.