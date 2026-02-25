Feijóo se mete en la boca del lobo... de Vox

Los domingos electorales que el PP colocó estratégicamente entre finales de 2025 y el arranque de 2026 para que los ciudadanos pudieran visualizar el desgaste del PSOE de Sánchez han desembocado en un decálogo elaborado por Génova para poner orden en las negociaciones presentes y futuras con Vox, un documento que oficializa, o normaliza, que el partido de Abascal es un actor imprescindible para que los populares mantengan el poder territorial que ostentan y Feijóo alcance la Moncloa.

Dentro del partido, quienes nunca compraron del todo el adelanto en Extremadura o Aragón con la excusa de la falta de presupuestos por los riesgos que esta decisión comportaba, se sienten ahora confirmados en sus expectativas más negativas, porque la jugada de estrategia ha terminado metiendo a Génova en la boca del lobo... del lobo de Vox, claro, que está marcando el ritmo, la escenografía y hasta el método de negociación para investir a Guardiola y a Azcón.

Feijóo ha tenido que intervenir y recortar la autonomía de sus barones para evitar que los pactos descarrilen y asegurarse que encajan en el marco nacional, de ahí el “documento marco” para los pactos con Vox que ha elaborado. Cuando la dirección nacional pasa de acompañar a tutelar, es que el riesgo no es menor.

Gamarra lo ha dicho con claridad -“No vamos a permanecer impasibles ante la posibilidad de repetición electoral”-, respondiendo a la amenaza nada implícita de Abascal la semana pasada. Lo que no verbaliza es el miedo a que, con los plazos encima, los barones cedan más de la cuenta y el coste lo pague todo el partido. El PP intentaba negociar con perfil bajo, pero Vox ha subido la apuesta y ha fijado el terreno de juego: primero, un pacto “detallado” a la vista de todos; después, el reparto de poder.

Lo que iba a ser una maniobra para acorralar a Sánchez ha acabado convirtiéndose en un error no forzado para Génova, que ahora se ve negociando para salir de la boca del lobo... de Vox. Y esa salida, inevitablemente, tendrá un peaje.