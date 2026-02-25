El largo camino del Parador de Ibiza

La imagen de una grúa sobre Dalt Vila formó parte del ‘skyline’ de la ciudad de Ibiza durante mucho tiempo. Así lo recuerdo al llegar a la isla en 2010. Este tesoro patrimonial de la isla estuvo sumido en unas largas obras que parecían no acabar nunca. Fueron 17 años de trabajos, nada menos. Pero el camino fue más largo aún; incluso otros finales fueron posibles para este emblemático espacio.

Desde que Vila recibió del Estado el Castillo de Ibiza, esta edificación ha vivido muchas etapas. En 1977 se planteó la posibilidad de que albergase la sede del Consell de Ibiza. De esta manera se quería devolver a esta fortificación su pasado de centro vital de la política de la urbe. Durante tres años, el Castillo acogió de forma provisional el centro de formación profesional, hasta la construcción del de sa Blanca Dona en 1978, pero el mal estado de las aulas obligó pronto a su desalojo. El Castillo quedó así abandonado a su suerte.

Ese mismo año, la corporación municipal de Eivissa ofreció las instalaciones al Ministerio de Cultura. Las condiciones eran que se destinase a fines culturales, artísticos, folclóricos o turísticos y que Cultura se hiciese cargo de su restauración y conservación.

Tras varios proyectos de restauración e inversiones, en 2004 fue cuando quedó escrito su destino final: ser un Parador de Turismo.

La intervención en un edificio patrimonial no ha sido fácil, sobre todo ante los hallazgos arqueológicos que obligaron a rehacer el proyecto o la compleja construcción del ‘parking’.

Muchos ibicencos podrán contar historias acaecidas entre sus muros, pero los que llegamos a la isla después de haberse cerrado en los 80, o las generaciones de ibicencos más jóvenes, no han puesto nunca un pie en el Castillo y sólo tienen en su memoria la imagen exterior de la fortificación. Ante esta circunstancia, Paradores de Turismo de España ha organizado dos días de puertas abiertas para conocer las instalaciones del Castillo y la Almudaina de Ibiza. El 7 y el 8 de marzo el Castillo volverá a ser de los ibicencos, aunque sea sólo por unas horas.