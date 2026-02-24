¡Recoge tus cacas, guarro!

A veces pienso que, si algún día pierdo el móvil, quien lo encuentre creerá que tengo una extraña obsesión escatológica. La galería está llena de fotos de cacas, algunas de perro y otras de procedencia más dudosa. Las fotos las envío a la Línea verde municipal, como si fuera una corresponsalía improvisada del incivismo urbano. Porque caminar por Ibiza hace tiempo que se ha convertido en una especie de yincana marrón en la que esquivar excrementos es casi un deporte de riesgo.

Justo leía ahora que en Santa Eulària en el último mes han puesto veintidós sanciones y reconozco que me ha dado un poquillo de envidia. Allí, el programa de ADN canino ya va por su cuarto año y el Ayuntamiento lo está utilizando cada vez más para poner coto a al incivismo de algunos dueños.

Las cifras lo dejan claro: cientos de muestras analizadas, coincidencias positivas, expedientes sancionadores y un mensaje inequívoco. Recoger las cacas no es un gesto de buena voluntad, es una obligación básica de convivencia. Y, aun así, seguimos viviendo en la cultura del «no pasa nada», del «ya lo recogerá otro», del «nadie me ve».

Creo que lo de Santa Eulària debería extenderse a Vila y por qué no, a toda la isla. Y más aún: sería más que saludable un censo insular de perros. Un registro serio, unificado y real que no solo sirva para sancionar, sino para educar, prevenir abandonos y recordar que tener un animal no es solo pasearlo y subir fotos a Instagram, es asumir responsabilidades.

Porque está claro que la cuestión no va de perros, va de personas: de respeto al espacio común, de convivencia y de entender que la calle no es el felpudo de nadie.

Por cierto, que en el barrio de la Marina es bastante habitual encontrar «sorpresas» que, con toda seguridad, no son de origen canino. Quizá, además del ADN perruno, habría que empezar a tomar muestras de algunos humanos.

Si Santa Eulària ha demostrado que se puede, el resto de la isla no tiene excusa. Porque la limpieza, como la educación, empieza por uno mismo.