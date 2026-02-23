Espacios seguros frente a la violencia

En la última semana me pregunto varias veces cada día qué tiene que pasar por la cabeza de tres jóvenes de entre 19 y 20 años para que agredir a otros de su edad les parezca buena idea. Ocurrió una madrugada de un fin de semana de hace más de un mes en Sant Antoni. Las víctimas se dirigieron a la estación de autobuses al darse cuenta de que les perseguían.

Pensaron que allí estarían más seguros, pero no había luces encendidas ni puertas abiertas. Puede que todo hubiera ocurrido igual. Lamentamos más veces de las que deberíamos que nada frene los pies de un agresor. Pero quizá algo hubiera cambiado con iluminación suficiente, accesos disponibles en horarios adecuados y mínima supervisión.

Aquel día no había nadie y los atacantes dejaron a un joven en un charco de sangre y a otros dos heridos, que pudieron escapar antes de ser un blanco más de la brutalidad.

A estos dos fue a los que encontró la Guardia Civil cuando recibió el aviso de una posible agresión. No encontraron a su amigo que, pese a su situación, consiguió coger un taxi y llegar a Urgencias, donde le encontraron diferentes fracturas. Hace unos días, los agentes detuvieron a los tres implicados como presuntos responsables de tres delitos de lesiones, dos de ellos leves y uno de carácter grave.

Mientras sigo buscando explicaciones a cómo alguien acumula tanta maldad, no dejo de pensar en la víctima que peor lo pasó (y lo sigue pasando). Me imagino a unos chicos que, como hacía yo a su edad, fueron a Sant Antoni para salir de fiesta y pasar un buen rato... Pero acabaron la noche con lesiones que les dejaron varios días en casa y con el miedo de pensar que algo así les puede volver a ocurrir.

Desde el Consell indicaron que se está licitando un servicio de gestión que permitirá ampliar horarios y facilitar el uso de las instalaciones. Solo espero que llegue pronto. La violencia es imprevisible, pero la prevención no debería serlo. Los espacios públicos deberían ofrecer seguridad para que algo así no vuelva a suceder.