Avui es compleixen 45 anys de l’intent de colp d’estat / el colp d’estat fallat / el colp d’estat amagat / el colp d’estat exitós (?) del 23 de febrer de 1981, passat ja a la Història com el 23F. Per molt que determinats apologetes més o manco jacobins hagin explicat -per activa i per passiva- que el colp d’estat va fallar, que el Borbó vell va salvar la democràcia i que ens varen treure de l’abisme, avui ens queden molts dubtes. I he de dir que els fets que s’han anat produint posteriorment no tendeixen a fer-los minvar, sinó tot el contrari: a fer-los créixer, de vegades exponencialment.
La Transició a la democràcia, en acabar el franquisme per extinció física del dictador, es basava en alguns fonaments que el 23F va triturar completament. La Transició se suposa que era un pacte entre els franquistes més liberals, que volien un sistema democràtic homologable a les democràcies de l’Europa occidental per al Regne d’Espanya, i l’oposició democràtica al franquisme. En molts aspectes, s’arribava a un terme (relativament) mitjà per tal de mirar d’acontentar tothom sense acabar de fer content ningú talment del tot.
Així, quedava clar que s’establiria un estat de les autonomies, amb tres nacionalitats històriques (Catalunya, Euskadi i Galícia) i la resta serien autonomies de règim comú. Evidentment, les nacions sense estat tendrien un tracte diferent de les ‘regions’. En termes federals, s’hauria parlat de federalisme asimètric (llavors parlar de federalisme era poc manco que tabú). La solució no quadrava amb el projecte específic de ningú. Els franquistes que aspiraven a un règim democràtic haurien volgut un estat unitari pur i dur (impossible, si s’havia d’arribar a algun tipus de pacte). Els partits de l’oposició, en canvi, eren majoritàriament favorables a l’exercici del dret d’autodeterminació (fins i tot el PSOE el portava llavors en programa). Així, els franquistes renunciaven a l’unitarisme castellà i els demòcrates renunciaven a l’autodeterminació dels Països Catalans, d’Euskal-Herria i de Galícia.
Quant a les asimetries, n’hi havia una de molt clara: Euskadi i Navarra comptarien amb un concert econòmic. De fet, Àlaba i Navarra ja tenien un règim especial durant la dictadura franquista. Per tant, no els venia especialment de nou. En relació a Catalunya, emperò, no se’n podia ni parlar, de concert econòmic: hauria pogut ser una debacle per al conjunt de l’Espanya castellana. Per tant, es va arribar a l’acord que Euskadi tendria els diners i Catalunya la cultura. És a dir, que a Catalunya hi hauria una mena de sobirania per tot allò que fes referència a llengua, cultura, història i les seues derivades en l’àmbit de l’ensenyament. Això no contentava els polítics dretans que volien una Espanya unitària culturalment i econòmicament, però tampoc no acabava de fer el pes als catalans ‘perifèrics’, és a dir, de les Illes Balears i del País Valencià. (No debades s’estava posant en marxa la virulenta batalla de València, mai prou estudiada des del punt de vista de l’ús de la violència contra la població indefensa).
Aquests eren alguns dels pactes fonamentals de la Transició, que se’n varen anar en orris immediatament després del 23F. Per això, alguns sostenim que el 23F, en realitat, va triomfar. Ben aviat es va promulgar la Llei d’Harmonització del Procés Autonòmic, per tal de fer que les diferències entre nacionalitats històriques i ‘regions’ desapareguessin automàticament. Totes les autonomies havien d’estar en igualtat de condicions en relació a l’Estat (contravenint un dels pactes fonamentals de la Transició). Així mateix, varen sorgir el Manifiesto de los 2300 i d’altres atzagaiades contra la llengua catalana (a l’ombra de l’intent de colp d’estat i emparant-se en la por de molts ciutadans de la Catalanofonia). Aquest punt, evidentment, també contravenia el pacte de la Transició.
Encara es varen estalviar coses com intentar que, tan artificiosament com fos necessari, els principals partits de Catalunya i del País Basc no poguessin tenir un paper de frontissa al Congrés dels Diptuats. Això, emperò, després de la primera andanada (que va ser la dels anys 1980), està venint a través d’una segona andanada, a la tercera dècada del segle XXI. Ara ja hi ha una forta representació parlamentària d’un partit concret que acaba de triturar el poc que pugui quedar dels pactes de la Transició. I que va propostes per acabar aquest enderrocament.
La meua pregunta final és la següent: seria possible aquesta segona andanada sense la primera, auspiciada per les espurnes del 23F? n
