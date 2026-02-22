El Parador de Ibiza, por fin una realidad

Mañana Ibiza vivirá uno de esos momentos que, sin ser estridentes, marcan un antes y un después en una ciudad: la inauguración oficial del nuevo Parador. Tras 17 años de obras, pausas, incertidumbres y paciencia —desde aquel arranque en 2009—, lo importante hoy es que la ciudad puede, por fin, pasar página y mirar este proyecto como lo que debe ser: una buena noticia.

Porque este Parador no es un logro de un solo gobierno, ni de una sola administración, ni de un solo color político. Si hoy se inaugura es, precisamente, por lo contrario: por ser fruto de una suma —a veces silenciosa— de esfuerzos sostenidos en el tiempo.

Alcaldes, y equipos de gobierno distintos, instituciones diversas y responsables públicos de etapas muy diferentes han tenido que remar en la misma dirección para que Ibiza llegue hoy a este día. Y es de justicia reconocerlo con claridad: cuando una ciudad avanza en proyectos complejos, los avances reales suelen ser fruto de la lealtad institucional y del consenso, no del ruido ni la confrontación.

Además, hablamos de un hito con un valor simbólico especial: este será el primer Parador de Baleares, y abre en la única ciudad del archipiélago declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO. Son dos condiciones que no se dan por casualidad. Ibiza, a través de Dalt Vila, lleva siglos recordándonos que el patrimonio no es una postal; es una responsabilidad. Y ahora, ese patrimonio suma una infraestructura de primer nivel que refuerza nuestra proyección cultural y turística sin renunciar a la identidad.

La apertura del Parador será positiva por muchas razones, pero hay tres que me gustaría subrayar. La primera: contribuirá a mantener vivo el corazón histórico de la ciudad. Que un establecimiento de este nivel funcione todo el año importa —y mucho— en una isla donde la estacionalidad condiciona barrios, comercios, empleo y vida urbana. Dalt Vila y su entorno no pueden ser un decorado de temporada. Necesitan actividad serena, constante, compatible con la vida cotidiana: luz en las calles, movimiento en los negocios, visitantes que llegan con tiempo, curiosidad y respeto. Este Parador puede ayudar a consolidar ese modelo.

La segunda: mejorará la accesibilidad a la parte alta de Dalt Vila, reforzando un acceso más cómodo y digno no solo al propio Parador, sino también a la Catedral y al conjunto amurallado. En esa misma línea se inscribe la reciente reforma del Camí del Calvari, que hoy es un paseo renovado, iluminado y más amable. No hablamos de una obra aislada: hablamos de una visión de conjunto, de cómo conectamos mejor la ciudad con su patrimonio, y de cómo hacemos que nuestro legado sea más accesible para residentes y visitantes.

La tercera: atraerá un perfil de visitante que nos interesa especialmente. No el que solo busca una estancia rápida, sino el que viaja todo el año, el que elige destinos por su cultura, patrimonio, gastronomía, paisaje urbano e historia. Ese visitante —más exigente y más consciente— encaja con la ciudad que queremos proyectar: una Ibiza que se reconoce y se explica más allá de los tópicos, y que empieza a ganar presencia en España y en Europa por valores como la sostenibilidad, la calidad urbana y la oferta cultural.

Hay, además, un elemento profundamente revelador en este proyecto: durante las obras han aparecido restos y huellas de las distintas culturas y civilizaciones que, a lo largo de los siglos, construyeron y habitaron nuestra ciudad. Es casi una metáfora perfecta. El Parador llega a sumar un capítulo más en la historia de nuestra ciudad, dialogando con ella y contribuyendo positivamente. Esa es la esencia de lo que debe ser una ciudad Patrimonio: conservar, sí, pero también interpretar, dinamizar, explicar y compartir.

En estos últimos años, el Ayuntamiento ha reforzado de manera decidida su apuesta por cuidar, modernizar y dinamizar el patrimonio, con la mayor inversión de nuestra historia reciente en un periodo muy corto en los barrios históricos. Y seguimos: hoy se desarrollan actuaciones importantes en calles y plazas de Dalt Vila y la Marina, y se impulsan planes para que nuestro patrimonio sea un patrimonio vivo: conocido, disfrutado y cuidado por quienes vivimos aquí y por quienes nos visitan.

Por eso, el Parador debe ser algo más que un establecimiento turístico. Debe ser también un punto de encuentro para los vecinos. Un espacio que los residentes lo sientan cercano y propio: que puedan conocer, valorar y disfrutar. Un lugar integrado en la ciudad, no separado de ella. Ibiza no necesita infraestructuras que se miren desde fuera; necesita proyectos que se vivan desde dentro.

Mañana no inauguramos solo un edificio ni un establecimiento turístico. Inauguramos un nuevo episodio en la historia de nuestra ciudad. Y, sobre todo, celebramos algo que merece ponerse en valor en tiempos de tanta prisa y polarización: que, con constancia, diálogo, lealtad institucional y una idea compartida de ciudad, incluso lo que parece interminable puede salir adelante.

Enhorabuena a todos los que contribuyeron en el proceso, a los que están y a los que ya no están y felicidades a los vecinos de nuestra querida ciudad que sin duda lo disfrutarán como propio.

Un parador de la Ciudad, para la Ciudad.