Más que un granito de arena

La investigación en España a menudo es calificada como el «pariente pobre» en la distribución de subvenciones y ayudas públicas, siendo como es un pilar fundamental en medicina al ser la única forma de desarrollar mejoras en diagnósticos y tratamientos clínicos. Explorar en el campo de la salud implica perfeccionar los tratamientos de enfermedades particulares, así como de optimizar los recursos y procesos, en cuanto al sistema de salud se refiere.

Aunque en plena fase de investigación, por lo tanto hay que ser cautelosos y no lanzar las campanas al vuelo, el profesor Mariano Barbacid, lograba pintar de nuevo con el color esperanza la angustia de los enfermos oncológicos, y más concretamente los pacientes con el temido cáncer de páncreas, al eliminar por primera vez en ratones uno de los tumores más agresivos que se conocen: el adenocarcinoma ductal de este órgano, habida cuenta de que el 95% de los pacientes con este tipo de tumor no sobrevive.

La financiación para los investigadores es de vital importancia. Los estudios en España no cuentan con el favor de las administraciones, especialmente del Gobierno de España, de cuya insensibilidad al respecto ha hecho gala en multitud de ocasiones. Dinero para fruslerías y proyectos de dudosa realización y ni un euro para que el bioquímico español siga avanzando en su estudio. Como en el caso de Amancio Ortega o Juan Roig, a los que Ione Belarra sataniza constantemente, otro español inteligente y solidario, el actor y director teatral Antonio Banderas, ha entendido la importancia del descubrimiento, anunciando que apoyará económicamente a Mariano Barbacid aportando lo que Banderas ha calificado como su «granito de arena». Sin duda, es mucho más que eso.

Banderas, que es más que un actor, se ha puesto de inmediato del lado de la ciencia, del lado del investigador, consciente de que está cada día «más cerca de la derrota de una de las enfermedades más mortales». Otra vez un particular tomándole la delantera al Gobierno. La Fundación Lágrimas y Favores, creada por el intérprete, hará un favor a la ciencia, enjugando todas las lágrimas posibles. Si el profesor español logra el hito de curar esta enfermedad, hito al que enseguida se sumarían los insensibles de siempre, el actor malagueño habrá aportado más que un granito de arena.