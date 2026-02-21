Opinión
La ‘novia’ de González Amador
La ‘novia’ de González Amador no té un interès especial pel món de la cultura. Normal. Normal i lògic. Ella tan bonica i ben vestideta pertany a la dreta madrilenya, la més fastigosa d’Europa i altres terres d’ultramar. I a l’altura d’aquestes ombrívoles, tèrboles circumstàncies, no té, no vol tenir bones relacions amb el Círculo de Bellas Artes, entitat sociocultural de prestigi intel·lectual i a tots els nivells des de fa ja més d’un segle. El Círculo s’ha guanyat any rere any prestigi sòlid de portes obertes a la creació artística i a tots els nivells. Visitar Madrid vol dir visitar l’entitat ubicada sempre més enllà de qualsevol ideologia, més enllà de noms i de partits. Però ella -ella i Miguel Ángel Rodríguez, sinistre personatge també- és així; mentidera, manipuladora, falsa... Ara ha obert un nou front de confrontació, lluita i batalla; reduir el finançament del Círculo de Bellas Artes. S’ha inventat un nou sistema i rebaixar l’aportació econòmica. Asfíxia, diria jo. Puntualitza el seu conseller Mariano de Paco i segons notícia d’Ana Marcos a les planes de ‘El País’, «con este modelo se elimina la discrecionalidad. Permite que colaboremos en cualquier momento y esto está dando unos resultados estupendos...». Com diria l’inoblidable Forges, ‘fastuoso’. Com fastuosa és Madrid, de moment tan sols capital d’un país anomenat ¡España, España, España...!, cara al futur amb més impacte que París. Per exemple. «Convertiremos Madrid en la nueva Miami», podria afirmar el seu cap de premsa mentre escriu fil per randa els sermons, les homilies (i els insults) que ella pronunciarà utilitzant un accent, un to entre falsa ingenuïtat i perversitat manifesta amb fidelitat d’estil quan es tracta de recaptar vots. Madrid, el sector més burgès i reaccionari de la ciutat -per cert, una bella ciutat que recomano sempre- després de l’èxit rotund d’Esperanza Aguirre, ha trobat una digna/indigna successora. Així ha set, i serà, des dels temps gloriosos de Felip V i els gàngsters que vingueren després. Ara Madrid és trumpista al cent per cent, devota de Plácido Domingo, de Jorge Milei, un altre que... Ella entre dutxa i dutxa canta cançons de Julio Iglesias. La novia de González Amador és una cretina.
