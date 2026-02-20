El Estado no protegea las víctimas de violencia machista en Ibiza

El reciente feminicidio en grado de tentativa ocurrido en Sant Antoni de Portmany ha hecho que, desde el aparato judicial y policial, o sus entornos, se haya puesto en marcha el ventilador en dirección a los medios técnicos, las manidas pulseras.

Cierto es que las pulseras ni funcionan adecuadamente ni garantizan la seguridad de las víctimas. Pero ello hay que contextualizarlo en el hecho, opinable, de que España es en Ibiza, como desgraciadamente en otros lugares, un Estado fallido en lo que a protección de las víctimas de violencia machista se refiere.

Pero esta opinión se sustenta en datos atesorados en el despacho jurídico que este abogado, politólogo y doctor en derecho dirige:

a. Colapso de los juzgados de violencia sobre la mujer de Ibiza, con asuntos cuya tramitación dura años, con escritos que no se proveen durante meses.

b. Una fiscalía que ni se está ni se le espera en defensa de las víctimas. Para muestra, un muy reciente botón: una condena de prisión a un maltratador machista… del que la fiscalía pidió la absolución, incluso tras la prueba practicada en juicio oral. Casos idénticos, con la fiscalía pidiendo primero el sobreseimiento y luego la absolución del maltratador se acumulan en el archivo de este despacho. Incluido el de un agente de la Guardia Civil de Santa Eulària, maltratador condenado a penas de prisión pese a sus recursos, al que el sargento-comandante de puesto, que dijo ser especialista en violencia sobre la mujer, defendió vehemente en juicio oral.

c. En la Guardia Civil, y en la Policía Nacional, hay comprometidos profesionales en la lucha contra la violencia machista. Pero también hay, estructuralmente, la complicidad con la violencia machista instalada entre los mandos y parte, al menos significativa, de los agentes. Solo así se explica que, hace unos meses, un guardia civil de Sant Antoni fuese condenado -tras aceptar los delitos y acogerse a la reducción de pena por ello- por violencia machista acaecida… en el propio cuartel de Sant Antoni, con encañonamiento con el arma reglamentaria incluida; y pese a que en el cuartel nadie hubiese visto ni oído nada y por ello no pasó ni una noche en el calabozo, el destino protocolario que se prodiga de forma en ocasiones inconsistente.

d. Para muestra también ilustrativa, el caso de un militar maltratador machista de Santa Eulària que ha tardado cuatro años en entrar en prisión tras una condena de maltrato y otras cuatro por quebrantamiento. Y, mientras, la víctima, al borde del colapso por la ineficacia policial-judicial agravado por el nefasto funcionamiento de las manidas pulseras.

e. Enlazando con lo predicho, la Guardia Civil y la Policía prodigan, en aplicación de protocolos con visos esotéricos, detenciones con noche de calabozo que, en muchos casos, solo sirven para engrosar estadísticamente la vacua lucha contra la violencia machista. Y es que este despacho también ha defendido casos en los que el hombre pasa la noche, o las noches, en el calabazo como antesala del sobreseimiento o la absolución en asuntos en los que el indicio único era la libre percepción de la denunciante.

Insisto en que lo expuesto se basa únicamente en casos tramitados -y por ello documentados- por este despacho, asuntos que, dadas las circunstancias, suponen un auténtico calvario para las víctimas y obligan a los abogados y abogadas a un plus de implicación profesional y, en ocasiones personal, con los efectos económicos inherentes para una actividad profesional independiente como es la de la abogacía, agravada en el caso de Ibiza con lo expuesto respecto del ministerio fiscal.

Cierto que, como ha salido a colación, las pulseras acaban suponiendo una carga y un motivo de estrés permanente para las víctimas más que para los maltratadores. Y ello especialmente en Ibiza -y no digamos en Formentera- donde las prohibiciones de acercamiento se dictan para distancias cortas -normalmente de 150 metros- cuando el dispositivo es técnicamente eficaz para distancias a partir de 500 metros.

Por ello, derivar el reciente feminicidio en grado de tentativa a un fallo de las pulseras no solo constituye una interesada y mendaz cortina de humo sino que, opinamos, es malévolo por cuanto tiene de intento de justificación de dejación de funciones en el marco de una política pública contra la violencia machista que constituye, a tenor de las cifras objetivas, un fracaso que es necesario reconducir tras el preceptivo ‘reset’.