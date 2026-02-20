María Guardiola y las profesoras

Adelante con la genuflexión, María Guardiola. Qué importa el feminismo. Qué importan tus palabras del pasado, tus principios y tus líneas rojas. A la política se ha venido a gobernar, sea al precio que sea. Olvidémonos de las antiguas declaraciones, de aquellos arrebatos insensatos. Debían ser las hormonas. ¿Recuerdas cómo te respondió Abascal cuando apelaste a su “tufo machista”? Te dijo que eras la “Irene Montero de Extremadura”. Y dijo algo más. Dirigiéndose a los jóvenes que le escuchaban añadió que también eras como esas “profesoras que padecen muchos de los chavales que están por aquí, que en los institutos tienen que estar aguantando de todo, porque es que decís cualquier cosa y ¡machistas!”.

Ahora, para conseguir cerrar un acuerdo de gobierno, afirmas que tu feminismo “es el feminismo que defiende Vox”. Claro que sí. Como apunta Julia Otero en la red social Bluesky: “también tenemos el antirracismo del Kukluxklan, el veganismo de los leones o el pro-judaísmo de los nazis”. Qué lejos quedan aquellos días en que te resistías a dejar entrar en el Gobierno “a quienes niegan la violencia machista”.

¿Qué será lo próximo, Guardiola? En 2024, Vox rompió el pacto de gobierno por la aceptación del reparto de menores extranjeros no acompañados desde Canarias. Seguro que recuerdas las palabras de Abascal: “No seremos cómplices ni de los robos, ni de los machetazos ni de las violaciones”. Entonces, tú clamaste contra quienes “están deshumanizando a los inmigrantes”, contra “los discursos que pretenden enfrentar a la sociedad utilizando a los más vulnerables”.

Sigue haciendo memoria, Guardiola. También denunciaste a aquellos que “tiran a la papelera la bandera LGTBI”. Ahora, tú y todo el PP contigo, igual que la mayoría de los partidos conservadores europeos, os plegáis ante una ultraderecha inmisericorde. Abascal se burla de las profesoras que “padecen” los chavales, esas que tratan de inculcar unos mínimos valores. ¿A quién defiendes ahora, Guardiola? En esas aulas está el futuro de Extremadura.