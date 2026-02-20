Etología de bolsillo: vídeos caseros, fauna ibicenca

Yahvé, la gran divinidad inicial de nuestra cultura cristiana, no tuvo otra ocurrencia que crearnos a los humanos para intentar poner fin al tedio infinito que suponía andar todo el día flotando anodinamente entre tanto éter. Fuimos su producto más lucrativo y entretenido de cuantas propiedades intelectuales se puso a su nombre. Otros dioses litigaron con él atribuyéndose la autoría. Pincharon en hueso. Él, y solo él, fue nuestro único doctor Frankenstein, y nosotros su criatura. Al principio le rendíamos obediencia y adoración; más tarde, tras el invento del fuego, las letrinas y todo el catálogo de artilugios que siguieron, nos pusimos insolentes. Con la IA, ni te cuento.

A los dos primeros ejemplares de nuestra especie −que respondían a los nombres de Adán y Eva− los colocó Yahvé en una suerte de zoológico llamado Edén, lugar ideal para observar su conducta y someterlos a ensayos de psicología experimental, tales como ponerlos a prueba con arteras serpientes parlantes −con perfil de insoportable vendedor de seguros− que situaba estratégicamente en los mejores manzanos, los de mayor riego y abono.

De este modo −y aquí es donde quiero ir a parar− acababa de nacer nada menos que la etología. De algún manera, podría decirse mordazmente que Yahvé fue el primer etólogo de la historia.

Llegados a este punto, es el momento de formular una simple pregunta: ¿y qué demonios es la etología? Poniéndome un pelín pedante, diré que es la rama de la biología que estudia el comportamiento natural de los animales, incluyendo al ser humano, centrándose en sus conductas instintivas y aprendidas. Ahí es nada.

En los últimos años, con el auge de los vídeos caseros en internet sobre distintas especies de la fauna, tanto doméstica como salvaje, estamos asistiendo a todo un fenómeno sociocultural, pues nunca el reino animal había alcanzado tal difusión. Qué duda cabe de que el gato es la estrella en este medio, aunque otras especies también cuentan con representación.

Pero lo realmente interesante es que no pocos de estos vídeos van más allá del entretenimiento y de la simple anécdota, pues documentan datos de sumo interés para la etología. En ellos vemos imágenes de diferentes especies exhibiendo comportamientos aprendidos que revelan cambios de conducta basados en la experiencia, la observación y la interacción con su entorno, superando las limitaciones de los comportamientos innatos. (De habérsele ocurrido a Yahvé crear el móvil, se lo habría pasado en grande grabando a Adán y Eva en plena acción. En especial, el ‘momentazo’ bíblico de la dichosa manzana; se hubiera hecho viral entre los demás dioses en pocos días).

Como ejemplo, citaré un vídeo que me viene a la memoria. En él se aprecia cómo una vaca se rasca a placer con un cepillo de mango largo, acción filmada con el móvil por su dueño, un granjero austriaco. Este material gráfico corrió de pantalla en pantalla hasta captar la atención de la comunidad científica, ya que constituyó el primer caso documentado de una vaca utilizando herramientas.

Sobre la fauna ibicenca también hay vídeos domésticos que, más allá del simple avistamiento de los animales insulares, alcanzan un relevante valor etológico. Han documentado, por ejemplo, que la culebra de herradura −que ha invadido la isla− nada en el mar dirigiéndose a algunos de los islotes que rodean la costa. Este comportamiento por parte de dichos reptiles supone una novedad conductual que ha dejado boquiabiertos a los científicos.

Asimismo, el propio Diario de Ibiza publicó una noticia sorprendente hace meses. Un residente de la isla grabó desde la orilla cómo un pulpo que había frente a él, llevado por la extraordinaria inteligencia y curiosidad propias de su especie, nadó hasta sus pies para rozarle con sus tentáculos, como si quisiera establecer contacto, ‘saludarle’. Acto seguido, se internó de nuevo en las aguas.

Investigando en internet, descubriremos docenas de vídeos sobre la fauna ibicenca que contienen escenas de utilidad científica. Detrás de cada uno de nosotros puede haber un etólogo popular en potencia. Solo se requiere un móvil que grabe vídeo, poseer dotes de observación y ser paciente. Llegará el día en que alguien registre el ansiado momento en el que una lagartija pitiusa haya aprendido por fin a escapar de una serpiente.