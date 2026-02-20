Parece que no nos acabamos de creer, a pesar de que no nos faltan avisos, que la Naturaleza está cabreada por nuestros desmanes y ha optado por castigarnos con sequías que nos dejan sin agua para beber y diluvios que nos ahogan. Uno tiene la impresión de que la revolución de Gea, madre de la creación, nos coge en pelota picada, desprevenidos. Hace sólo unos días hemos tenido una muestra de lo que, por lo que parece, tiene visos de repetirse cada dos por tres, turbonadas, aguaceros, inundaciones y vientos de hasta 100 km/h que nos dejan con cortes de suministros eléctricos, los barcos en sus amarres, árboles caídos, balizas marítimas arrancadas de cuajo, playas sin arena que pueden quedar en ‘codolares’, desprendimientos de tierras, carreteras intransitables, vehículos atrapados, terraplenes que ceden, farolas y carteles publicitarios que vuelan con los techos de los almacenes… No es el apocalipsis, no quiero exagerar, pero es evidente que no estamos preparados para el desbarajuste climático en el que hemos entrado y que a marchas forzadas parece tropicalizarnos.

Seguir la política de parches y quedarse a verlas venir como estamos haciendo es aceptar un arriesgado tiovivo, un baile en el que no sé si nos interesa bailar. Falta prevención y mantenimiento. Sin ir más lejos, lo que ha sucedido en Cataluña con un parón total durante demasiados días de los servicios ferroviarios –descarrilamientos incluidos- es un claro ejemplo de que no estamos preparados para un desgavell climàtic que parece irreversible, habida cuenta del poco caso que hacemos para reorientar este progreso desnortado que tenemos y que a medio plazo pueden poner patas arriba, del revés, pequeñas islas como son Ibiza y Formentera. Construimos en zonas inundables y en acantilados que se vienen abajo y alimentamos la piscinitis con desaladoras. Mal asunto. Prevención y mantenimiento son palabras que las administraciones no parecen tener en su diccionario y cuando hay problemas se improvisa, como ha sido llevar la mierda del vertedero a otra parte. Jugamos con situaciones que se nos van de las manos y no parece que nos demos cuenta. Podemos seguir con el parcheado, para que no se diga, pero no nos sorprendamos de lo que podamos llegar a ver.