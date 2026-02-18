De lista de espera en lista de espera

Imaginen que llevan un año esperando para pasar por quirófano. Soportando dolores. O teniendo que adaptar su día a día a una dolencia que no les deja disfrutar de las pequeñas y grandes cosas. Imaginen que hace meses que apenas duermen, preocupados por su salud, confiando en que, de una vez, les vea el especialista. Meses y meses esperando y, por fin, ya veían la luz al final del oscuro túnel de las listas de espera.

Pero nunca hay que desdeñar la capacidad del señor Murphy para aguar la dicha. También las médicas. Centenares de pacientes se quedaron este lunes con un palmo de narices cuando, al llegar al hospital o los centros de salud, se encontraron con que no les atendían por la huelga de doctores. Un drama. Sobre todo para los primeros, los que cruzaron las puertas de Can Misses para algo que llevaban meses esperando. Deseando. Confiando en, por fin, comenzar a mejorar su estado de salud.

Para algunos la situación fue una broma amarga. Estaban ya en la zona de quirófanos, con el camisón puesto y, en algunos casos, la pastilla para comenzar a relajarse ya administrada. Y ahí, en la puerta misma de la sala de operaciones, les dijeron que no. Que se vistieran de nuevo y se fueran para casa. Que ya les llamarían. ¿Cuándo? Nadie lo sabe. Algunos no podían evitar las lágrimas. Desconsuelo. Frustración. Tristeza. Seguir preocupados. Con dolor. Sin poder comenzar a hacer de nuevo una vida normal.

La protesta de médicos ha sacudido a estos pacientes. Rompiéndolos. destrozándolos. La lucha por una sanidad mejor les ha dejado hechos trizas. No veo a ningún político llorando. Ni preocupado. Ni sufriendo por esas personas condenadas a seguir esperando, de nuevo, una llamada que les saque de la lista de espera de la que ya habían salido. En una sociedad en la que solo preocupa ya no la imagen, sino lo que piensen de uno los suyos, en la que a todo aquel que protesta u opina diferente se le acusa de pertenecer «a los otros», me pregunto si esta huelga hará daño donde realmente tiene que hacerla. Arriba. A los que mandan. A los que tienen que tomar las decisiones. A los que tienen el poder de pararla escuchando a quienes se dejan la piel en hospitales, centros de salud, ambulancias...n