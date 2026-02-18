Larga vida a ‘Cumbres borrascosas’

‘Cumbres borrascosas’ ha llegado a las pantallas del cine de la única manera que podía ser, con pasiones encontradas, polémica y mucha, mucha conversación. De poco ha servido que Emerald Fennell, la directora de esta nueva adaptación del clásico inmortal de Emily Brönte, contara desde el principio que se había limitado a llevar a una película las emociones que le suscitó la lectura de la novela cuando tenía 15 años. ¿Qué esperábamos? Es una adaptación exaltada, sí, desde una mirada adolescente que ha tenido a bien pasar por el filtro audiovisual de nuestra época, con una puesta en escena preciosista, muy sugestiva, siguiendo la tendencia del momento que gira en torno al deseo en todas sus formas.

Esa misma lógica atraviesa la banda sonora. La música original de Charli XCX se apoya en violines envolventes y crescendos dramáticos que estiran el componente casi místico del relato. El resultado conecta con un clima musical de romanticismo extremo, como ya hizo el ‘Berghain’ de Rosalía, y conecta con ese relato de deseo oscuro y exhibición sentimental que ha encontrado en TikTok un ecosistema perfecto para proliferar en versiones y lecturas fan.

Yo me quiero quedar con la polarización que ha agitado el fenómeno: los límites del amor, las red flags sobre el amor tóxico, las fantasías sentimentales de una edad y toda una generación de nuevos lectores, sobre todo mujeres.

Amazon ya ha dado a conocer que disparó un 504% las ventas de una de sus ediciones del libro en las primeras 24 horas tras la difusión del trailer de la película, en noviembre pasado. Se han multiplicado las ediciones disponibles: desde la publicación de Alba Editorial con traducción de Carmen Martín Gaite hasta la profusión de versiones anotadas, ilustradas o en tapa dura, pasando por los nuevos volúmenes de bolsillo pensados para un público joven que descubre ahora el libro.

La ‘Brontëmanía’ se ha reactivado y, con ella, ha regresado a la conversación uno de los temas más incómodos y universales, el de las relaciones amorosas extremas, esas que hoy etiquetamos sin dudar como tóxicas, pero que perviven en el imaginario romántico.