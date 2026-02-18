Eivissa no está saturada de ricos: está saturada de volumen

En Eivissa tenemos una habilidad especial para encontrar culpables rápidos.

Si hay atasco, miramos al aeropuerto.

Si no hay vivienda, miramos al turismo.

Y si vemos un jet privado en plataforma, ya sabemos quién tiene la culpa de que el alquiler esté a 2.000 euros y no encontremos aparcamiento.

Es comprensible. Estos aviones son visibles, exclusivos e inalcanzables para la mayoría. Es probablemente la representación más fotogénica de la desigualdad. Y es mucho más fácil enfadarse con algo extraordinario que con lo que ocurre cientos de veces al día y ya forma parte del paisaje.

Pero quizá el problema no sea quién llega, sino cuántos.

En 2024, el aeropuerto de Eivissa superó los ocho millones de pasajeros, concentrados de forma extrema en julio y agosto, cuando la población efectiva de la isla prácticamente se duplica. Las carreteras no se duplican. El agua no se duplica. La vivienda, desde luego, tampoco.

El resultado lo conocemos: alquileres imposibles, trabajadores recorriendo decenas de kilómetros cada día y una realidad que debería incomodarnos más que cualquier jet: personas que sostienen la economía turística viviendo en furgonetas o en asentamientos improvisados. Chabolismo en una de las islas más prósperas del Mediterráneo.

Eso no es un problema moral. Es un problema de modelo.

Durante años hemos confundido crecimiento con acumulación. Más vuelos, más llegadas, más rotación. Pero no todos los visitantes generan el mismo impacto ni el mismo retorno económico.

La aviación ejecutiva representa en torno al 5% de los movimientos del aeropuerto. Es un segmento pequeño en volumen, aunque muy visible. Sí, el consumo de combustible por pasajero puede ser mayor que en la aviación comercial. Pero también es el segmento que proporcionalmente más está incorporando el uso de SAF (combustible sostenible de aviación, producido a partir de residuos orgánicos o procesos sintéticos con menor huella de carbono) dentro de la industria aérea.

Nada de esto la convierte en intocable. Todo debe regularse en una isla con recursos finitos.

En los últimos años ha surgido un movimiento de rechazo explícito a los jets privados y al turismo de lujo. En 2024 incluso se produjo un acto vandálico contra una aeronave en Eivissa como forma de protesta. Las consignas recuerdan a los ‘tourists go home’ vistos en otras ciudades.

Ese malestar no nace de la nada. Es la expresión de una sensación real de saturación y desigualdad. Pero cuando la indignación se concentra en símbolos visibles —jets, megayates, villas— corremos el riesgo de simplificar un problema que es mucho más amplio.

La presión estructural sobre la isla no la genera un 5% de movimientos aeroportuarios. La genera un modelo que concentra millones de llegadas en apenas ocho semanas.

La transición ecológica y territorial que necesitamos no puede hacerse a golpe de titular ni señalando iconos de lujo. Debe hacerse con planificación, regulación inteligente y decisiones incómodas pero coherentes.

La cuestión de fondo es otra: ¿queremos seguir compitiendo por volumen o empezar a competir por valor?

No todos los visitantes generan el mismo impacto sobre la isla. Un turista que permanece más días, con mayor gasto medio y menor presión sobre vivienda residencial puede aportar más al conjunto que varios visitantes de bajo margen concentrados en estancias cortas.

Y conviene decir algo con claridad: el cliente que llega en aviación ejecutiva no compite por una habitación en Airbnb en Platja d’en Bossa; ni por un alquiler anual en Santa Eulària, Sant Antoni o Vila... Su patrón de alojamiento y consumo es distinto, igual que su impacto económico. Eso no lo convierte en intocable ni en deseable por definición. Simplemente significa que su efecto sobre el mercado residencial no es el mismo que el del turismo masivo de rotación rápida.

Si el problema central de la isla es la vivienda y la presión estructural en temporada alta, entonces el debate debe centrarse ahí; no en símbolos que, aunque visibles, no explican el conjunto.

Porque el verdadero lujo no es aterrizar en jet.

El verdadero lujo sería que quienes trabajan en Eivissa puedan permitirse vivir en la isla sin hacerlo sobre ruedas o en un asentamiento improvisado.

Eivissa no necesita más indignación selectiva.

Necesita estrategia.

Menos volumen.

Más planificación.

Más inteligencia colectiva.