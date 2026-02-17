El poder de un patio de escuela

Muchas de las escuelas de Ibiza tienen más de 40 años de antigüedad. Fueron diseñadas para una etapa educativa —la EGB— en la que los patios escolares se concebían casi exclusivamente como espacios deportivos; con varias pistas de hormigón destinadas al fútbol, al baloncesto o al balonmano; y poco más.

Sin embargo, los centros del siglo XXI han cambiado profundamente. Hoy acogen a una diversidad mucho mayor de alumnado, con diferentes intereses, capacidades y formas de relacionarse con el juego y el espacio. En las primeras etapas educativas, además, el acercamiento al deporte se realiza principalmente a través del juego libre y no mediante la práctica reglada.

No todos los niños y niñas se decantan por la actividad deportiva ni disfrutan del recreo de la misma manera. El patio no debería ser únicamente un espacio para entrenar o competir, sino un lugar donde cada niño y niña encuentre su forma de jugar, expresarse y relacionarse.

Ante esta realidad, resulta legítimo preguntarse: ¿por qué seguimos manteniendo como espacio central del recreo una gran pista de cemento, sin plantearnos otros diseños igualmente —o incluso más— interesantes para el desarrollo y el disfrute de la infancia?

En otras ciudades, este debate ya ha dado paso a la acción. En Barcelona, bajo el impulso del Ayuntamiento y con Ada Colau al frente, comenzaron a ejecutarse proyectos de transformación de patios escolares que respondían a una demanda sostenida de asociaciones, docentes y familias. Estas iniciativas han contado con el apoyo institucional y de la comunidad educativa, extendiéndose posteriormente a toda Cataluña y al País Vasco.

¿Y qué es lo que se pretende con estas transformaciones? No se trata solo de crear refugios climáticos, sino de convertir espacios estériles en verdaderos jardines escolares, donde distintos ambientes bien diseñados permitan múltiples formas de disfrutar del patio: jugar, descansar, observar, experimentar o relacionarse.

Pero la transformación no debe ser únicamente verde; debe ser también inclusiva. Numerosos estudios demuestran que una parte importante del alumnado —especialmente las niñas y los niños con menor habilidad deportiva— apenas utiliza las pistas de hormigón. Para ellos, el recreo se convierte en un espacio poco atractivo o incluso excluyente.

Por ello, es necesario ofrecer alternativas reales: espacios pensados para otros tipos de juego, zonas de calma, rincones de observación, áreas de manipulación y experimentación, propuestas que fomenten la creatividad, la convivencia y el bienestar emocional.

Repensar los patios escolares es, en definitiva, una oportunidad para adaptar nuestras escuelas a los retos educativos, sociales y climáticos del presente. El recreo no es un espacio secundario: es un lugar de aprendizaje, de relación y de equidad. Y tiene un enorme poder transformador si sabemos diseñarlo para todos y todas.