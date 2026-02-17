Opinión | Tribuna
Les pensions s’aproven amb un 3,5
Hi fa frases que funcionen com a consignes perquè ens eviten pensar. ‘Aquí no cabemos todos’ és una d’elles. Sona rotunda, identitària, fins i tot protectora. Però darrere d’aquest eslògan no hi ha un projecte d’illa, ni de país: és una fugida deliberada de la realitat econòmica i demogràfica.
Ibiza, Balears, Espanya, la majoria de la Unió Europea, manté el seu sistema de pensions públiques amb un model simple: la gent treballadora paga les pensions dels jubilats. A fi que aquest sistema no col·lapsi necessitam, aproximadament, 3,5 persones assalariats cotitzants per cada persona pensionista. Avui estam massa per davall d’aquesta xifra i la tendència és clara: cada any hi haurà més gent jubilada i menys persones en edat de treballar.
Davant d’aquesta evidència, el qui s’afarten de dir ‘aquí no hi cap tothom’ tenen l’obligació política d’explicar una cosa molt senzilla: com pensen aguantar les pensions públiques. Fins ara, cap resposta.
‘No hi cabem tots’, diuen. Però des de l’Hospital de Can Misses et confirmaran que hi ha menys naixements cada any. I des d’aquest mateix centre et confirmaran -en molt bona part per ‘culpa’ d’ells,- que la gent viu cada dia més anys.
Perquè el sistema de pensions no col·lapsi necessitam, aproximadament, 3,5 cotitzants per cada persona jubilada. Avui estam molt per davall d’aquesta xifra i la tendència és clara: cada vegada haurà més pensionistes i menys persones en edat de treballar.
Davant d’aquesta dada , n’hi ha que encara repeteixen ‘no hi cabem tots’. Aquesta gent ens hauria d’explicar una cosa molt senzila: com pensen aguantar les pensions? Però no es molesten en reconèixer que, amb aquesta frase emmenitzada, el sistema es romp. I quan es romp, no ho paguen els discursos: ho paguen els pensionistes.
La immigració no és una frase abstracta. És, avui dia, és l’única via realista per reforçar la base de cotitzants a curt i a mig termini. La majoria de gent estrangera arriba en edat laboral, treballa, cotitza i manté amb els seus impostos l’estat del benestar. Negar-ho no és ser ‘más español y mucho español’, és irresponsabilitat fiscal.
El rebuig a la immigració es ven com una ofensa envers la gent ‘d’aquí’, però en la pràctica és una política en contra dels qui aquí cobren o cobrarem una pensió. Perquè l’alternativa a acollir i integrar immigrants no és una terra ‘més autèntica’: és una illa, una comunitat i un país amb menys ingressos, més retallades i més conflicte social. No hi ha tercera via.
‘Aquí no hi cap tothom’ pot donar rèdits electorals a curt termini. Però traduït a polítiques públiques ens mena a aquesta pregunta: qui pagarà les pensions si fotem fora als qui treballen? Mentre ningú contesti aquesta pregunta, l’eslògan no és una solució: és una amenaça.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un hombre con orden de alejamiento deja a su expareja en estado crítico y hiere también a la madre y la hermana en Sant Antoni
- Un viaje a Ibiza de 35 minutos: la absurda reprogramación de Ryanair que ha arrasado en redes
- En la UCI y bajo 'estricta vigilancia médica' la mujer agredida en Ibiza por su expareja
- El TripAdvisor de los ‘sexcondites’ de Ibiza: 'Si no te importa el olor a orina, puedes aprovechar el subidón de adrenalina provocado por la incertidumbre de clavarte una jeringa
- Ibiza quiere eliminar de manera progresiva las 25 fosas sépticas que hay en la ciudad
- Mira aquí todas las imágenes de la rúa de Carnaval de Ibiza
- ¿Tienes una consulta o una operación durante la huelga médica en Ibiza? Esto es lo que tienes que hacer
- Las empresas de Ibiza buscan completar plantillas: 'Un trabajador, a poco que tenga iniciativa y ganas, es oro líquido