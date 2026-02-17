¿A dónde se fueron los colores?

Okuda, que es cántabro a pesar de su nombre artístico, se ha hecho de oro colocando sus obras por todo el planeta. Uno de sus trabajos más recientes reluce desde el año pasado en el West End de Sant Antoni. Son dos las líneas maestras de su creación: geometría y colorinchis. Muchos colorinchis. Nueva York, París, La Habana, Tokio, Moscú... Nadie se ha podido resistir a este arte que, en mi personal e intrascendente opinión, ha triunfado por surgir a contracorriente de la moda cromática actual. Piénselo: ¿a dónde se fueron todos esos colores?

Fíjese en los adolescentes varones. Van todos vestidos de negro riguroso. Es difícil saber si están de luto o de camuflaje delictivo, justo en esa época de la vida donde todo resplandece como nunca. Ahora que tienen todo el mundo a golpe de clic a través de internet, fecundidad ojeadora sin precedente en todas las generaciones anteriores, prefieren calcar sus atuendos. Quizá va todo de la mano y la uniformidad es la forma más segura de no llamar la atención, en esta época donde las redes sociales funcionan como la vía más rápida al escarnio público. Tanto que se ha empezado a limitar su uso. Ya era hora.

¿Y qué me dice de los coches? Se calcula que el 80% de los vehículos nuevos son de colores blanco, gris o negro. El motivo es que esas tonalidades facilitan su venta de segunda mano. No es algo aislado. El Science Museum Group de Londres analizó 7.000 objetos cotidianos de su colección, datados desde 1800 hasta el presente, y confirmó matemáticamente que el uso del color ha disminuido drásticamente con el paso de las décadas en favor del gris y el carbón. Confirmado: nos hemos convertido en los caballeros grises de Momo.

Hay quien lo llama gentrificación cromática o minimalismo global. Da igual la etiqueta. El mundo está perdiendo sus colores y solo hace falta ver uno de los estupendos documentales de naturaleza de la BBC para comprobar que, una vez más, el ser humano opera contra natura. Que se queden sus diseños aburridos; para mí, el loro arcoiris, el faisán dorado o el camaleón pantera. Búsquelos y lo comprenderá.