Resolver la anomalía democrática de Formentera

«Anomalía» es la palabra que más se repitió el último martes en el Congreso de los Diputados en el debate para tomar en consideración la reforma constitucional para que Formentera pueda tener un senador propio. Anomalía institucional y también anomalía democrática, ya que Formentera es la única isla con consell o cabildo que no tiene representación directa en la Cámara Alta, que aspira a ser cámara territorial.

La propuesta, nacida en el Parlament balear, llegó a Madrid respaldada por un acuerdo transversal. La defendieron la diputada popular Cristina Gil, la socialista Pilar Costa y el diputado por Formentera Llorenç Córdoba. Pero ese consenso inicial no se refrendó en el hemiciclo, con la incomprensible abstención del PP. Es difícil de entender que los populares no aprobaran una propuesta que había salido de un Parlament en el que tienen mayoría y con su apoyo explícito y que contaba con una diputada suya en el trío de defensores. La desconfianza que alega el PP respecto a que el Gobierno aproveche la reforma constitucional en plan ómnibus, para colar otras propuestas, no debería haber empañado el consenso de casi todos los partidos de Balears y así se lo han recriminado. También obtuvo el rechazo de Vox, apelando de nuevo a la falsa retórica del coste de los sueldos públicos, cuando lo que aquí se discute no es un incremento de gasto, sino la corrección de una disfunción democrática.

El origen del problema está escrito, literalmente, en la Constitución. El artículo 69.3 establece que, en las provincias insulares, cada isla o agrupación con cabildo o consell constituye circunscripción para elegir senadores y, al enumerarlas, incluye expresamente la agrupación «Ibiza-Formentera», unidas por el ya famoso guion y con un único escaño. La misma lógica se replica en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), que considera circunscripciones insulares a Mallorca, Menorca e Ibiza-Formentera y fija igualmente un senador para esa circunscripción.

Formentera, sin embargo, hace tiempo que dejó de ser un apéndice administrativo. Desde que cuenta con Consell Insular propio (2007), la isla dispone de una arquitectura institucional comparable a la del resto de territorios insulares. Que siga sin senador propio es una incoherencia que choca con la idea de un Senado llamado a representar el territorio. Reconocer esa voz no es un privilegio, es equiparar derechos de representación a una realidad institucional ya consolidada.

La reforma que ahora inicia su tramitación —redactada en parte en 2017 por el actual secretario del Consell, Ángel Custodio Navarro— propone reescribir el artículo 69.3 para eliminar la referencia a «agrupaciones de islas» y separar Ibiza y Formentera en el listado, de modo que ambas figuren como islas distintas con un senador cada una. El texto añade, además, una disposición para que la nueva circunscripción despliegue efectos en las inmediatas elecciones al Senado tras la entrada en vigor de la reforma, garantizando seguridad jurídica y una transición ordenada.

Esta demanda se apoya en una reivindicación histórica, formalizada al menos desde un acuerdo del Ayuntamiento de Formentera de 2004, y reforzada por la aspiración de culminar la plenitud institucional tras 2007. En una democracia madura, la representación debe acompasarse con la evolución institucional, no quedar congelada por inercias de otro tiempo.

Conviene, eso sí, contener el entusiasmo. La toma en consideración es solo el inicio: ponencia, comisión y vuelta al Pleno del Congreso; después, paso al Senado. Al ser una reforma constitucional por el procedimiento ordinario, exige mayoría de tres quintos en ambas Cámaras. Tras la abstención inicial del PP habrá que ver si es viable, porque la crispación política actual aconseja no dar nada por descontado.

En manos de los grupos parlamentarios está ahora resolver esa «anomalía» institucional y democrática y atender una demanda histórica justa de Formentera: tener una voz propia en la Cámara Alta, allí donde se debate, en nombre de la soberanía popular, el equilibrio territorial del Estado.