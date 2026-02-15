Envejecer en tu isla, tu entorno y cerca de los tuyos

Muchas familias de Ibiza y Formentera comparten hoy una inquietud silenciosa: qué ocurrirá el día en que sus padres o seres queridos necesiten ayuda diaria. Se preguntan si podrán seguir viviendo cerca, si tendrán los apoyos adecuados o si la falta de recursos obligará a las familias a elegir entre la renuncia laboral y el cuidado familiar.

Dar respuesta a estas incertidumbres no es solo una obligación para este Govern; es el verdadero sentido de nuestras políticas. Porque, como consellera, pero también como ciudadana, tengo claro que la política pública solo tiene sentido si responde a las necesidades y a las demandas reales.

Y en nuestras islas, el arraigo no es solo una palabra; es una forma de vida. Por eso, el Plan de Infraestructuras Sociosanitarias 2026-2030, que hemos presentado recientemente en Ibiza, en colaboración con el Consell Insular y los ayuntamientos, nace de la constatación de una realidad: la población en las Pitiusas envejece y necesita recursos que hoy no solo son insuficientes, sino que tampoco responden a las diferentes necesidades de la población dependiente.

Las familias de Ibiza y Formentera necesitan ser atendidas, necesitan sentir que las administraciones están a su lado y que son tan importantes como los ciudadanos de cualquier otra de nuestras islas. Por ello, hemos pasado de las palabras a la planificación, apostando por la creación de nuevos modelos de atención como las viviendas supervisadas, un recurso pionero en Baleares pensado para quienes necesitan apoyo pero desean mantener su autonomía.

Este nuevo servicio de la cartera de dependencia será, de momento, una realidad en Sant Josep, municipio en el que está prevista la construcción de un centro de día de 30 plazas y una promoción de viviendas supervisadas para 20 personas. También en Sant Joan pondremos en marcha otra promoción de 10 plazas conectada con el actual centro de día.

Además de estas actuaciones, en Sant Antoni ampliaremos la residencia Sa Serra con 20 plazas nuevas y en Formentera mejoraremos la zona exterior de la residencia de Sant Francesc para que sea un espacio de disfrute para los residentes. Con este plan, invertimos para que el sistema de dependencia sea un apoyo sólido que acompañe durante la última etapa de su vida.

Desde este Govern creemos que envejecer en tu isla, tu entorno y cerca de los tuyos es la mejor medicina contra la soledad y que la atención profesionalizada debe ir siempre acompañada del mantenimiento de estos vínculos; por ello, este plan busca crear hogares y no solo espacios asistenciales.

En definitiva, queremos que estas inversiones no sean solo cemento, sino la respuesta que muchas familias esperan.