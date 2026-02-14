Leonardo, Marta, Nils, Oriana y los demás

Francis, Goretti, Harry, Ingrid, Joseph, Kristin, Leonardo, Marta y Nils ya han venido a visitarnos en lo que va de año, y Oriana está de camino. Y el 2025 acabó con las entradas de Alice, Benjamin, Claudia, Davide, Emilia y Francis, sin olvidar a la ruidosa ExGabrielle. No son nombres de turistas, sino de las borrascas que han batido las Pitiusas en los últimos meses, desde el final del verano pasado concretamente, con más o menos estragos.

Un amigo local me cuenta que en sus casi 60 años no recuerda otro invierno como este, y no por los episodios de lluvias torrenciales o de fuertes vientos, dos fenómenos a los que no es que estemos acostumbrados -uno nunca se acostumbra a que se te inunde la casa o el comercio- pero sí habituados. Lo extraordinario es que se han ido encadenando una borrasca con otra casi sin solución de continuidad, que aún no se ha empezado a secar el tradicional charco de tu calle y ya ha echado a volar la pérgola de la terraza.

Cada semana hago la agenda con apuestas sobre cuántas de las cosas que estoy apuntando se harán y cuántas se anularán y últimamente entre las que se deberían disfrutar al aire libre hay casi más anulaciones que éxitos. El tiempo solo ha respetado, y con dudas, el mundial de arroz de matanzas de Sant Antoni. Igual porque no se atrevió a contrariar a tanta gente, en la que se ha convertido ya en la fiesta popular más importante, divertida y masiva de cuantas se celebran en Ibiza. Y hay que destacar lo de popular, porque se come a todas las fiestas comerciales con patatas, cosa que es de agradecer.

¿Nadie se acuerda ya de aquellos días invernales de Ibiza y Formentera en los que brillaba el sol y podías ir a la playa como si estuvieras de vacaciones pero sin ser arrollado por una manada de búfalos?

Antes solo había dos estaciones en las Pitiusas, la temporada turística y el plácido invierno. A este paso serán la temporada en la que tienes miedo de que se te caiga un árbol encima y la que tienes miedo de se te caiga un guiri encima.