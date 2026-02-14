Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca 'Nils' en IbizaFiestas de Santa EulàriaEducación, hosteleía y cocina en IbizaLa agenda del fin de semana
instagramlinkedin

Opinión

Toni Roca

Toni Roca

Cultura i gastronomia a l’ombra de Macabich

Un acte cultural -per exemple un Barça/Madrid- és sempre/sempre un acte social, un esdeveniment per establir relacions humanes a la vora d’una copa de vi, un tros de flaó, coca de pebreres i si aquests elements són productes fets a Can Vedell llavors la cosa arriba límit del plaer. Totes les cloendes s’executen a l’ombra del menjar i el beure. Fumar?. No, no és possible, ens ho va prohibir Zapatero . Conceptes difícils d’assimilar per intel·lectuals de pedra picada. Però no, de moment no direm noms. Altres intel·lectuals entendrien la cosa. Alrededor d’aquest clima que combinà cultura i gastronomia a la biblioteca municipal Can Ventosa -directora Fanny Tour- tingué lloc una taula redona que volia celebrar els primers cinquanta anys de l’institut Isidor Macabich. Lògicament l’esmentada taula s’estructurà sobre la personalitat, poètica, historiadora, periodística, home d’església també, de Macabich, peça clau de la nostra història cultural. A fi i efecte d’ubicar la cosa a l’altura foren cridats a la seva participació alguns noms experts en la figura d’Isidor Macabich, gent que ha estudiat la seva obra, que el també, de tractaren; Isidor marí, Felip Cirer, Joan Marí Tur ‘Botja’ i Joan Gomila que representava a les generacions més joves carregades de futur. Joan Gomila demostrà coneixements de l’obra de l’esmentat capellà. Tots revelaren petites històries de cada dia, anècdotes que varen contribuir a l’èxit de la convocatòria. Entre els presents a destacar Bernat Joan -cobra en dòlars drets d’autor-, Esperança Marí, Pep Tur, Neus Riera, Carmen Domínguez, Miquel Costa per cert nascut a Corona, Vicent Marí d’Editorial Mediterrània, vilero però miqueler d’adopció, Toni Marí Tur -culer- , el Petit Princep de Puig des Molins, elegant i sobri, Maurici Cuesta, Carles Guasch, minimalista a l’hora de parlar...Tot un ramell representants d’una certa societat eivissenca. Total un èxit.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents