Cosecha propia (II): lo mejor del año en plataformas

No, no me había olvidado. Dije que hablaría de las películas, series y documentales más sobresalientes de 2025 y que, además, eran españoles: cosecha propia. El motivo de la tardanza es sencillo: quería que todos estuvieran disponibles en plataformas para que, si conseguía despertar vuestro interés, pudierais verlos cuanto antes. Casi lo he conseguido.

Dicho esto, vamos allá.

‘Sirat’, del director Oliver Laxe —español, joven y brillante, nacido en París, donde su familia emigró desde Galicia en busca de una vida mejor—, es una película multipremiada, alabada y también discutida. Nos enfrenta a la aridez y desesperación que provocan ciertas situaciones irreversibles, esas que estallan en la vida como una bomba camuflada bajo una flor pisada sin querer.

Un padre viaja al desierto de Marruecos en busca de su hija, desaparecida meses atrás. Allí, en medio de una fiesta aislada, un grupo de jóvenes excluidos baila intentando escapar de normas y leyes que no aceptan. Se aferran a la ilusión de que la huida es posible, de que pueden dejar atrás un mundo que no sienten suyo y unas consecuencias que no reconocen como propias.

‘Los domingos’, de Alauda Ruiz de Azúa, directora y guionista nacida en Barakaldo (Vizcaya), narra la historia de Ainara, educada en un colegio religioso, que decide ingresar en un convento de clausura. La noticia sacude a su familia, especialmente a su tía, que ocupa en cierta medida el lugar de la madre, fallecida prematuramente.

El padre, responsable además de dos hijas menores y de un negocio familiar, acepta la decisión con resignación, abrumado por el peso de sacar adelante, en soledad, a los suyos. La tía, en cambio, busca desesperadamente argumentos para que Ainara desista.

Alauda firma también la miniserie ‘Querer’, una extraordinaria aproximación a las múltiples formas de maltrato —físico, psicológico y sexual—, una violencia invisible incluso para los más cercanos y enquistada en el seno de una familia burguesa, tradicional y aparentemente respetable. Sin estridencias, la serie muestra cómo la dominación puede normalizarse hasta hacerse casi imperceptible.

‘La cena’, comedia satírica con resonancias dramáticas dirigida por el veterano Manuel Gómez Pereira, recrea hechos ocurridos dos semanas después del final de la Guerra Civil. Franco quiere agasajar a sus generales con una cena de altura en el Hotel Palace de Madrid, convertido entonces en hospital. Para organizarla envía a un joven oficial, interpretado por Mario Casas: ingenuo, algo desubicado, sin una ideología definida, aunque decidido a cumplir con su deber.

Al frente del hotel resiste el maître, encarnado por Alberto San Juan, magnífico en su papel. El problema es que no hay viandas dignas de la ocasión ni cocineros: todos son «rojos» y están en la cárcel. El resultado es una sátira de aroma berlanguiano, tan ácida como disfrutable, en la que también destaca Asier Etxeandia como jefe de tercio de la Falange.

La película ‘Maspalomas’, así escribió sobre ella Javier Ocaña en El País (26 de septiembre): «‘Maspalomas’: explicitud y delicadeza en el armario homosexual de la tercera edad. La nueva película de los Moriarti aborda tal cantidad de temas acerca del ser humano y de nuestra coexistencia en sociedad que la suma de capas resulta fascinante». Animo a verla en su idioma original, euskera, y subtitulada en castellano.

Entre los documentales, ‘Los días azules’, de Laura Hojman, dedicado a Antonio Machado, nos acerca a la figura de este poeta inmenso —todavía insuficientemente leído por muchos— a través de voces como Ian Gibson, Elvira Lindo, Antonio Muñoz Molina, Luis García Montero y el expolítico Alfonso Guerra.

Todo está disponible en Movistar+: ‘La cena’, a partir del 13 de febrero, y ‘Los domingos’, el 27. Una cosecha propia que confirma la madurez y el buen momento que atraviesa el cine español.