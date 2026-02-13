Al tratar de citar la bellísima calle empedrada que en la Ciudad Alta va desde la Plaça de Vila a la Plaça dels Desamparats, compruebo que nadie sabe cómo se llama. En Internet figura como Plaça de Vila, siendo que se trata de una calle. Y nuestro vate mayor, Marià Villangómez, que nació y vivió en ella, confiesa también su desconcierto. En el primer capítulo de ‘El llambreig en la fosca’ llama a la calle Ignasi Riquer, pero al hablar de la Plaça de Vila en el segundo capítulo se complica la cosa: “Aquest carrer empedrat i amb lleuger pendent, que té a l’altre costat el mur que tanca el pati d’armes del Portal, es deia abans carrer de Sant Francesc, però arribà un moment que s’unificaren els dos carrers amb el nom d’Ignasi Riquer (…) Darrerament, el que havia estat carrer de Sant Francesc s’ha tornat a separar del carrer d’Ignasi Riquer, s’ha unit a la plaça i ara tot és, oficialment, la Plaça de Vila”. Tenemos por tanto tres nombres para el mismo tramo de calle: Sant Francesc, Ignasi Riquer y Plaça de Vila.

Visto lo visto, si Ignasi Riquer arranca más arriba y no podemos llamar Plaça de Vila a lo que es una calle, nos quedan dos opciones, o le devolvemos a la calle su antiguo nombre, Sant Francesc, o la bautizamos oficialmente con el nombre popular que siempre hemos utilizado, Sa Barda des Piló, en alusión a la bola de piedra que identifica el lugar y que, por cierto, está desapareciendo por un exceso de caricias. Tal vez alguien cree que tocándola se cumple lo de volver a la isla. Lo que no podemos hacer es dejar que desaparezca como han desaparecido las antiparras del ínclito don Isidoro en la Carrossa. Convendrá estar atentos y en su momento reponerla. Y otrosí: en estos días la calle de marras está en obras y se ha eliminado su enlosado de piedra. Cabe esperar que no se asfalte o cimente y se mantenga el primitivo empedrado. Estamos en una zona ‘Patrimonio’ y no podemos repetir el salvaje atentado que se ha perpetrado en la subida de Mariano Tur de Montis. De sabios es rectificar.